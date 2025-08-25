조국 조국혁신당 혁신정책연구원이 24일 오후 경남 양산시 하북면 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문해 문 전 대통령을 예방하고 있다. 2025.8.24/뉴스1

조국혁신당 조국 전 대표가 24일 부산 중구 부산민주공원에서 취재진 질문에 답하고 있다. 사진=연합뉴스

조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장(이하 위원장)이 8.15 특별사면으로 감옥에서 석방된 후 거침없는 공개 행보를 보이고 있다.25일 조 위원장의 SNS에 따르면 그는 이날 “50년 역사를 가진 경남 마산 유명 노포 동문설렁탕에서 아침을 먹고 사장님과 찰칵”이라는 제목으로 사진을 게시했다.또 전날 늦은 밤에는 손흥민 선수의 미국 프로무대 데뷔 후 첫 프리킥 영상을 공유하기도 했다.특히 24일 문재인 전 대통령을 예방한 조 위원장은 환갑잔치 관련 황현선 사무총장의 게시글을 공유했다.조국혁신단 황 사무총장은 “조국 대표, 백원우·최강욱 의원 등 민정수석실 비서관 행정관들이 문재인 대통령께 사면복권 인사를 드렸다”며 “그리고 문재인 대통령께서 주관(?)한 조국 대표, 백원우 비서관의 늦은 환갑잔치가 있었다”고 밝혔다.이어 “두 사람 모두 감옥에서 환갑을 맞이했다”며 “민정수석실은 19년 이후 마음 놓고 웃지 못했는데 오늘에야 비로소 크게 웃었다”는 소회를 남기기도 했다.또한 조 위원장은 24일 민주진보진영 ‘좌완 정통파 투수’라는 이미지 게시물을 올림으로써 더불어민주당과의 차별성을 강조했다.이밖에 노란봉투법 통과에 대한 찬성입장과 국민의힘 반드시 해체 등의 주장을 SNS를 통해 게시하는 등 선명성을 부각하며 정치적 노선에 대한 입장을 명확히 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com