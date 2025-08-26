케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이날 CNN 인터뷰에서 한미 정상회담과 관련해 "우리는 확실히 대규모의 조선업 합의(deal)를 기대하고 있다"며 이같이 말했다.
해싯 위원장은 또 양국 정상이 한국의 대미국 투자 규모를 발표할 것으로 예상된다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 지난 7월 30일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 한국과의 관세 협상 타결 소식을 전하며 "한국은 그들의 투자 목적으로 거액을 투자하기로 합했다. 이 총액은 향후 2주 이내에 이 대통령이 양자 회담을 위해 백악관에 올 때 발표될 것"이라고 예고했다.
한국 정부는 미국과의 관세 협상 과정에서 3500만 달러(약 486조원)라는 대규모 대미 투자를 약속하고, 일본이나 유럽연합(EU) 등 주요 경쟁국과 동등한 수준인 15% 상호관세율을 관철했다.
트럼프 행정부는 3500만달러 규모의 대미 투자기금 구체화를 한국 측에 요구할 것으로 예상된다.
이재명 대통령은 이날 낮 12시 15분(한국 시간 26일 오전 1시 15분) 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 갖는다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
