김문수 국민의힘 당대표 후보와 나경원 국민의힘 의원이 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일 한미 정상회담을 앞두고 자신의 소셜미디어에 한국의 정치상황을 ‘숙청 또는 혁명’이라고 표현한 것과 관련, 한국 정치에 대한 불신이 국제적으로 확산되고 있음을 암시한다고 주장하고 나섰다.이날 김 후보는 페이스북에 "한국에서 사업을 못 하겠다"는 트럼프 미국 대통령의 발언에 대해 "한미관계에서 도저히 믿기 어려운 충격적 사건"이라고 밝혔다.김 후보는 "믿기 힘든 이 상황은 이미 언론을 통해 사실로 알려졌으며, 대한민국은 국제사회에서 고립될 중대한 위기에 직면했다"고 주장했다.그는 "이재명 대통령은 지금이라도 피의 정치보복을 중단하고, 입법 폭주와 사법 유린 등 자유민주주의를 파괴하는 폭정을 즉각 멈춰야 한다"며 "만약 자신의 정치적 이익을 위해 독재의 길을 계속 간다면, 국민과 역사는 반드시 격렬한 심판으로 응답할 것"이라고 했다.나 의원도 페이스북에 글을 올려 "최근 들어 한국 사회 및 정치에 대한 불신이 미국 내에서, 또 국제적으로도 확산되고 있음을 암시한다"고 주장했다.나 의원은 "트럼프 대통령이 한국의 자유민주주의 질서를 의심하며 '이런 상황에서는 사업을 할 수 없다'는 강경 메시지까지 공개적으로 표명한 것은 매우 이례적"이라고 지적했다.이어 "그간 이재명 민주당 정권이 보여준 독재적 국정운영, 내란몰이, 사법 시스템의 파괴, 야당에 대한 정치보복, 언론에 대한 전방위적 장악이 결국 미국의 눈에 '숙청'과 '혁명'처럼 비치고 있는 것 아니겠느냐"며 "시간이 흐르면서, 실체적 진실이 무엇인지 역사가 심판할 것"이라고 했다.아울러 나 의원은 25일 페이스북에 이 대통령이 방미 기간 숙소로 블레어하우스 대신 백악관 인근 호텔에서 묵는 것과 관련 미국 측으로부터 의전 홀대를 받고 있다는 주장도 폈다.나 의원은 이 대통령이 영빈관인 블레어하우스가 아닌 워싱턴DC의 한 호텔에서 묵는 것과 관련 "같은 등급의 공식 실무 방문(Official Working Visit)인 문재인 전 대통령, 실무 방문(Working Visit)이었던 노무현·이명박·박근혜 전 대통령, 국빈 방문(State Visit)이었던 이명박·윤석열 전 대통령 모두 방문 형식을 불문하고 블레어하우스에서 묵도록 미국 측이 예우했던 전례와 극명히 대비된다"고 했다.나 의원은 "이번 방미에는 이례적 장면이 이어졌다"며 "조현 외교부 장관이 한일 정상회담 배석을 건너뛰고 급히 미국으로 향했고, 대통령실 비서실장·정책실장·국가안보실장까지 총출동했다. 이는 심상치 않은 기류가 작동하고 있음을 방증한다"고 했다.이어 "한미 통상 안보 협상에서 중요한 키는 '기승전 대(對)중국'"이라며 이재명 대통령이 방미 직전 중국에 특사단을 파견한 것을 두고 "양다리 외교는 결국 미중 모두로부터 신뢰를 잃는 자충수"라고 꼬집었다.한편, 김민석 국무총리는 한미 정상회담을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 향해 '숙청 또는 혁명이 일어나는 것 같다'는 글을 올린 데 대해 "과도한 해석은 지금으로서는 사실은 그다지 필요가 없는 것 같다"고 밝혔다.김 총리는 지난 25일 밤 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 트럼프 대통령의 발언에 관한 질의에 "트럼프 대통령의 굉장히 다양한 협상 경험, 이런 것들을 저희들이 충분히 알고 있다"며 "협상에 나선 대통령과 정부 측 협상팀을 믿고 응원하는 것이 최상이 아니겠냐"고 했다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "대한민국에서 지금 무슨 일이 일어나고 있느냐"며 "숙청이나 혁명처럼 보인다"고 했다.그러면서 "그런 상황에서는 우리가 그곳에서 사업을 할 수 없다"며 "나는 오늘 백악관에서 새 대통령을 만날 것"이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com