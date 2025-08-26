이재명 대통령이 8월 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미국 대통령과 취재진을 향해 인사하고 있다. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 이재명 대통령과의 정상회담에서 양국 간 무역 문제를 다시 논의하겠지만 한국이 양보를 기대해서는 안 된다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 회담에서 "한국은 (무역) 합의를 재협상하고 싶어 한다. 하지만 그건 괜찮다. 난 개의치 않는다"라고 말했다.이어 "그렇다고 한국이 무엇을 얻어간다는 것을 의미하지는 않는다"면서 "하지만 우리는 무역을 포함해 다른 것들에 대해 어떤 매우 진지한 대화를 할 것"이라고 덧붙였다.앞서 한국은 지난 7월 30일 3500억달러 규모의 대미 투자와 1000억달러 상당의 미국산 에너지 구매 등을 조건으로 미국이 한국에 부과한 상호관세율을 기존 25%에서 15%로 낮추는 데 미국과 합의했다.그러나 세부 내용을 문서화하지 않은 큰 틀의 원칙적인 합의라서 이후 구체적인 내용을 두고 양국 간 이견이 있는 상황이다.트럼프 대통령은 이날 회담에서 한국의 미국산 무기 구매 확대 요구도 시사했다.트럼프 대통령은 이 대통령에게 "우리는 세계 최고의 군사장비를 만든다"고 강조하며 "한국은 (미국) 군사장비의 큰 구매국이고 우리는 그것에 대해 논의할 것"이라고 말했다.이와 함께 트럼프 대통령은 이어 미국이 보유한 B-2 폭격기와 급유기, 전투기 등의 성능을 자랑하는 언급을 했다.이는 한국의 미국산 무기 구입 확대 문제가 한미정상회담의 중요 의제 중 하나임을 시사한 것으로 해석된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com