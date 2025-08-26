서울 시내 한 공인중개사사무소에 아파트 전세 매물 시세가 게시돼 있다. 뉴스1

서울의 원룸 월세가 급등했다.26일 부동산 정보 플랫폼 다방의 ‘7월 다방여지도’에 따르면 7월 서울의 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 평균 월세는 보증금 1000만원 기준으로 73만원이었다.이는 직전 달에 비해 5만3천원(7.9%) 상승한 금액으로, 올해 들어 가장 큰 오름폭을 기록했다.특히 마포구는 서교동 일대의 신축 고급 원룸들이 다수 거래되며 월세가 77만원에서 88만원으로 급등, 22.4% 상승률을 보였다.서울에서 평균 월세가 가장 높은 구는 강남구로, 강남구 월세는 서울 평균의 129%에 달했다.그 외에도 마포구(121%), 용산구(120%), 서초구(111%), 성동구(109%), 금천구(104%), 광진구(101%) 등 7개 자치구는 서울 평균을 초과하는 월세를 기록했다.서울의 평균 전세 보증금은 2억1223만원으로, 전월보다 305만원(1.4%) 하락했지만, 강남구는 2억6969만원으로 전월보다 3.9% 상승하며 여전히 가장 비쌌다.서울 지역에서 전세 보증금이 평균을 웃도는 구는 강남구(126%), 서초구(110%), 용산구(109%), 광진구(107%), 중구(106%) 등이었다.이번 조사는 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래를 포함하고 전세 보증금은 모든 전세 거래를 대상으로 집계됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com