이재명 대통령이 19일 서울 용산 대통령실에서 열린 경제단체 및 기업인 간담회를 하고 있다. 이날 간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 구광모 LG회장, 류진 한국경제인협회장 등이 참석했다. 2025.8.19 대통령실 제공

한국 기업들이 약 200조 원(1500억 달러) 규모의 대미 투자를 약속하며 한미 양국의 제조업 르네상스 실현을 위한 본격적인 협력에 나섰다.이번 투자 협약은 AI, 반도체, 바이오 등 첨단 산업뿐만 아니라 조선업과 원자력 등 전략 산업을 아우르는 대규모 파트너십으로 양국의 혁신 역량과 제조 기술을 결합하는 전략을 추진한다는 구상이다.25일(현지시간) 한국경제인협회(이하 한경협)는 워싱턴 D.C. 윌러드 호텔에서 ‘한미 비즈니스 라운드테이블: 제조업 르네상스 파트너십’ 행사를 열고 양국 기업과 정부 인사들이 참석한 가운데 협력 방안을 논의했다.이재명 대통령의 첫 방미 일정에 맞춰 열린 이 자리에는 양국 주요 기업인들이 참석했으며 한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장 등 16명의 주요 그룹 총수들이 함께했다.미국 측에서도 엔비디아 젠슨 황 CEO, 칼라일그룹 데이비드 루벤스타인 공동 회장, 구글, IBM, GE 등 글로벌 기업의 최고 경영진이 참석해 자리를 빛냈다.회의에서는 김정관 산업통상자원부 장관과 하워드 루트닉 미국 상무부 장관 등 양국 정부 고위 인사들도 참여해 3대 주요 협력 분야에 대해 논의했다.이들 분야는 ▲첨단 산업(반도체, AI, 바이오) ▲전략 산업(조선, 원전, 방산, 에너지) ▲공급망(배터리, 핵심소재, 모빌리티) 등이다.양측은 AI 시대에 맞는 제조업 첨단화, 에너지 전환, 방산 및 우주 분야 신규 협력 등을 포함한 다양한 기술 교류와 공동 연구를 추진하기로 했다.특히 바이오산업에서는 공동 연구개발(R&D) 및 기술 협력 이니셔티브가 제안됐다.조선업 협력도 중요한 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 미국의 조선업 재건을 위해 한국의 세계적인 조선업 역량이 필수적이라는 점에 공감했다.또 양국은 경제 협력이 산업 차원을 넘어서 안보와 글로벌 질서의 안정에도 중요한 영향을 미친다는 인식을 공유했다.한국 정부가 추진하는 ‘에너지 고속도로’와 같은 에너지 전환 프로젝트와 핵심 광물 조달 협력 및 비즈니스 환경 개선을 위한 상호 협력 방안도 논의됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com