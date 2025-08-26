이미지 크게보기 서울 광화문광장 인근 출근길 / 사진=한국경제신문 최혁 기자

인력 순환이 더뎌지는 '고용 정체' 현상이 뚜렷해진 것으로 나타났다. 신규 채용과 퇴직이 모두 줄어드는, 이른바 ‘덜 뽑고 덜 나가는’ 흐름이 강해지는 모습이다.26일 기업분석연구소 리더스인덱스가 지속가능경영보고서를 제출한 500대 기업(실제 조사 152개 기업)의 고용 현황을 분석한 결과, 지난해 신규 채용 인원은 전년보다 12.0% 감소한 15만4266명으로 나타났다. 같은 기간 퇴직자는 6만9354명으로 전년보다 8.6% 줄었다.2년 전과 비교하면 신규 채용은 29.9%, 퇴직은 8.7% 감소했다. 신규 채용 감소 폭이 커지면서 인력 교체 흐름이 둔화했다는 분석이 나온다.업종별로 보면 IT·전기전자 분야의 신규 채용은 2년 새 49.2% 감소한 3만7657명, 퇴직자는 40.7% 줄어든 1만3494명으로 집계됐다. 건설·건자재 업종 역시 신규 채용이 33.5% 줄고 퇴직자는 23.2% 감소했다. 식음료, 지주, 증권, 생활용품, 유통, 여신·금융 등 대다수 업종에서도 채용과 퇴직이 동시에 줄어드는 추세가 확인됐다.반면 석유화학 업종은 퇴직자는 비슷한 수준을 보인 가운데 채용만 줄었다. 신규 채용은 2022년 8405명에서 2023년 6416명, 2024년 4335명으로 2년 새 48.4% 줄었다.일부 업종에서는 채용 감소와 퇴직 증가가 맞물리며 전체 인력 규모를 줄어드는 긴축 기조가 엿보였다. 2차전지 업종의 신규 채용은 2년 사이 77.6% 급감했으나, 퇴직자는 115.4% 늘었다.리더스인덱스는 "경기 침체와 업황 부진으로 신규 채용이 크게 줄고, 기존 인력은 이직이나 퇴사 대신 자리를 지키면서 '덜 뽑고 덜 나가는' 고용 경직성이 심화했다"며 "특히 업황이 어려운 분야에서 채용 감소가 두드러졌다"고 분석했다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com