가스공사, 연 330만 톤 규모 미국산 LNG 기반 물량 확보

한국가스공사는 이재명 대통령의 미국 방문을 계기로 향후 10년 동안 미국산 액화천연가스(LNG)를 연간 330만 톤씩 추가로 도입하는 계약을 체결했다.이번 계약은 지난달 한미 간에 타결된 관세협상에서 합의된 1000억 달러 규모의 미국산 에너지 구매 계획의 일환으로 이루어졌다.가스공사는 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 글로벌 에너지 기업인 트라피구라와 쉐니에르 등 주요 공급업체들과 LNG 도입 계약을 체결했다고 밝혔다.이 계약에 따라 가스공사는 2028년부터 10년 동안 쉐니에르가 운영하는 텍사스주 코퍼스 크리스티 프로젝트를 포함한 LNG 공급망을 통해 연 330만 톤 규모의 미국산 LNG를 추가로 도입하게 된다.이번 계약은 기존 중동산 LNG 일부를 미국산으로 대체하는 방식으로 이루어졌다. 한국가스공사는 지난해 카타르와 연간 492만 톤 규모의 가스 공급 계약을 체결했으며 2026년에는 추가로 210만 톤 규모의 계약을 체결할 예정이다.이로써 1990년대부터 지속돼온 카타르·오만과의 장기 계약이 종료되고, 공급선의 다변화가 이루어졌다.가스공사는 이번 계약을 통해 여러 공급업체로부터 경쟁력 있는 가격을 확보하게 되었으며, 향후 국내 천연가스 가격 안정에 기여할 것으로 기대하고 있다.또 중동 지역의 지정학적 리스크를 고려해 안정적인 공급망을 구축하는 데 중요한 의미를 두고 있다.최연혜 가스공사 사장은 “이번 계약은 LNG 공급선 다변화와 천연가스 가격 경쟁력 강화를 위한 노력의 결과물”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com