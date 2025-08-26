서울 송파구 가락몰 내 마트에 쌀이 진열돼 있다. 2025.7.29 사진=연합뉴스

쌀값이 빠르게 오르며 소비자 부담이 커지고 있다.올가을까지 상승세가 이어질 것이란 전망까지 나오면서 서민경제에 적신호가 켜졌다.26일 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난달 31일 기준 쌀 20kg 소매가격은 6만573원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 15.15%, 평년 대비로는 16.57% 오른 수치다.이번 쌀값 급등은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 2024년산 쌀 생산량은 358만5000t으로 전년 대비 3.2% 줄었다.폭우와 벼멸구 확산으로 인해 도정수율이 낮아졌고 여기에 정부의 20만t 시장격리 조치로 유통량까지 감소하면서 가격을 더욱 끌어올렸다.한국농촌경제연구원은 본격적인 햅쌀 출하 시기인 10월 전까지 가격 상승세가 이어질 것으로 전망했다.이에 농림축산식품부는 이번 달 말까지 정부 비축미 3만t을 시장에 푸는 조치를 내놨다. 다만 시장의 혼란을 줄이기 위해 올해 수확분으로 상환하는 ‘대여’ 방식으로 공급 방식을 전환했다.이는 추후 2025년산 조생종이 수확되면 되 갚는 방식이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com