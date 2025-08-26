올가을까지 상승세가 이어질 것이란 전망까지 나오면서 서민경제에 적신호가 켜졌다.
26일 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난달 31일 기준 쌀 20kg 소매가격은 6만573원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 15.15%, 평년 대비로는 16.57% 오른 수치다.
이번 쌀값 급등은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 2024년산 쌀 생산량은 358만5000t으로 전년 대비 3.2% 줄었다.
폭우와 벼멸구 확산으로 인해 도정수율이 낮아졌고 여기에 정부의 20만t 시장격리 조치로 유통량까지 감소하면서 가격을 더욱 끌어올렸다.
한국농촌경제연구원은 본격적인 햅쌀 출하 시기인 10월 전까지 가격 상승세가 이어질 것으로 전망했다.
이에 농림축산식품부는 이번 달 말까지 정부 비축미 3만t을 시장에 푸는 조치를 내놨다. 다만 시장의 혼란을 줄이기 위해 올해 수확분으로 상환하는 ‘대여’ 방식으로 공급 방식을 전환했다.
이는 추후 2025년산 조생종이 수확되면 되 갚는 방식이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지