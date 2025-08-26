한섬, 프랑스 백화점서 잇단 러브콜…글로벌 기업 도약

타임 파리, 사마리텐百서 첫 글로벌 팝업 오픈

시스템옴므 내년 초 라파예트百 정식 입점

현대백화점그룹의 패션을 담당하는 한섬이 프랑스 현지 대표 백화점들과 잇단 매장 오픈 계약을 체결하고 있다.26일 한섬은 프랑스 파리의 대표 백화점 ‘사마리텐(Samaritaine Paris Pont-neuf)’과 ‘갤러리 라파예트(Galeries Lafayette, 라파예트)’에 각각 ‘타임 파리’와 ‘시스템옴므’의 매장 오픈 계약을 체결했다고 밝혔다.오는 30일부터 두 달간 사마리텐 백화점에 타임 파리의 첫 글로벌 팝업스토어를 선보인다. 사마리텐은 150년 전통의 프랑스 대표 백화점 중 하나로, 글로벌 명품그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)가 인수한 뒤 약 1조원의 리뉴얼 비용을 투자해 지난 2021년 새로 개장했다. 글로벌 명품 브랜드를 비롯해 패션업계에서 주목받는 신진 브랜드들이 대거 입점해 있다. 이번 팝업은 사마리텐에서 진행되는 국내 패션 브랜드의 첫 공식 팝업스토어이자, 타임 파리의 첫 글로벌 오프라인 진출이다.내년 1월에는 프랑스 최대 백화점 체인인 라파예트에 남성 캐주얼 브랜드 시스템옴므 정식 매장도 오픈한다. 글로벌 영업망 확대를 위해 매년 두 차례씩 글로벌 패션·유통 관계자를 대상으로 현지 단독 프레젠테이션도 진행하고 지난해에는 파리 마레지구에 시스템·시스템옴므 첫 글로벌 플래그십스토어도 열었는데, 이러한 노력들이 결실을 맺은 것이다.한섬 관계자는 “시스템 팝업스토어의 경우 매장 주변에 프랑스 대표 컨템포러리 브랜드 ‘아미(AMI)’, 럭셔리 패션 브랜드 ‘꾸레쥬(Courreges)’ 등 이미 국내외에서 인기가 높은 패션 브랜드들과 경쟁했음에도 불구하고, 층내 월 매출 TOP5를 유지하는 등 기대 이상의 호실적을 달성했다”면서 “내년 초 시스템옴므 정식 입점은 물론, 시스템의 정식 입점도 현재 긍정적으로 논의 중”이라고 말했다.한섬은 이번 매장 오픈을 시작으로 유럽 현지 내 오프라인 유통망을 지속 확대해 나간다는 계획이다. 현재 프랑스 내 복수의 백화점들과 정규 입점을 논의 중에 있으며, 영국 헤롯 백화점을 비롯한 여러 글로벌 유통 업체들과도 홀세일 계약을 진행 중이다.한섬 관계자는 “40여 년간 국내 패션 시장을 선도한 한섬의 업력과 10여 년간 쌓아온 글로벌 시장 진출 노력이 결실을 맺고 있다”며 “프랑스 파리를 한섬의 글로벌 패션 기업 도약의 전초기지로 삼고 유럽을 넘어 북미·아시아 등으로 추가 진출도 준비하고 있다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com