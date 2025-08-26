행복얼라이언스(사무국 행복나래㈜)와 행복도시락이 8월 25일부터 26일까지 이틀간 삼성동 코엑스에서 열리는 사회적 가치 페스타에 참가해 ‘행복사진관’ 부스를 운영하고 있다. 사진=행복나래

SK가 설립한 사회적기업 행복나래㈜가 25~26일 서울 삼성동 코엑스에서 진행되는 ‘제2회 대한민국 사회적가치 페스타’에 참여했다고 26일 밝혔다.‘대한민국 사회적가치 페스타’는 사회적 가치 생태계의 주요 관계자와 시민들이 소통하고 교류하는 행사로, 작년에 이어 올해 두 번째 열린다. 대한상공회의소가 주최하고 ‘소셜밸류커넥트(SOVAC, 이하 SOVAC)’, SK텔레콤, 코엑스 등이 공동 주관하는 이번 행사는 ‘지속가능한 미래를 디자인하다’를 주제로 정부·기업·시민사회·학계·청년 등 300여 기관 및 단체가 참여한다.행복나래는 이번 행사에서 ▲ 행복얼라이언스와 행복도시락이 함께 마련한 체험형 전시 부스 ‘행복사진관’ ▲50개 사회적 기업이 참여하는 SOVAC 마켓 ▲소셜벤처 IR 대결 ‘KAIST vs. 서울대학교 스타트업 슈퍼 매치’ 등 다양한 주체들이 협력해 함께 지속가능한 사회문제 해결 방법을 공유하고 새로운 가능성을 모색하는 자리를 마련했다.행사 양일간 운영된 부스 ‘행복사진관’은 행복나래가 운영하는 사회공헌 네트워크 '행복얼라이언스'와 사회적 기업 '행복도시락'이 함께 마련했다. 두 기관은 행복얼라이언스의 대표 활동 프로그램인 '행복두끼 프로젝트'에서 오랜 기간 협력해온 파트너다.'행복두끼 프로젝트'는 지방정부·기업·시민 등 민·관이 협력해 결식우려아동에게 지속가능한 방식으로 식사를 지원하고 사회안전망을 구축해 나가는 프로그램으로, 지난 5년간 120개 행복얼라이언스 멤버 기업과 140개 지자체, 52만명의 시민이 협력해 8200명의 아동에게 184만 식의 식사를 제공했다.복도시락은 이 프로젝트에서 결식우려아동을 위한 도시락 제조·배송과 취약계층 일자리를 지원하는 핵심 역할을 담당해왔다.이번 전시는 이러한 협력 관계를 바탕으로, 아동의 성장 여정을 따라가며 사회안전망 구축의 필요성과 지속가능한 사회문제 해결의 의미를 전하는 ‘사진관’ 컨셉으로 구성됐다. 참관객들은 전시와 체험을 통해 행복도시락을 지원받던 아이가 도시락을 나누어 주는 사회적기업가로 성장하는 이야기를 접하며, 협력의 가치와 사회문제 해결 방안에 대해 고민하는 시간을 가졌다.행복나래는 ‘SOVAC 마켓’의 기획 및 운영도 맡았다. 50개 사회적 기업들이 ▲취약계층 자립 지원 ▲시니어 라이프 개선 ▲미래세대 육성 ▲자원 순환 촉진 ▲지역 상생 강화 등 다양한 주제의 사회문제에 대해 지속가능한 해법을 제안하며 관람객들의 이목을 집중시켰다.26일에는 ‘KAIST vs 서울대 스타트업 슈퍼 매치’가 진행됐다. SK그룹과 KAIST 경영대학이 운영하는 ‘KAIST 임팩트 MBA’ 출신 소셜벤처와 서울대 출신 스타트업 총 8팀이 무대에 올라 IR 발표를 하고 관객이 모의 투자자로 참여하는 인터랙티브 방식이다.투자 전문가들의 통찰력 있는 현장 평가도 이뤄졌다. 엑셀러레이터 소풍커넥트의 최경희 대표와 프라이머의 노태준 액팅 파트너가 심사위원으로 참여해 실시간 피드백과 업계 인사이트를 제공했다.조민영 행복나래㈜ 본부장은 “지속가능한 사회문제 해결을 위해 많은 이해관계자들이 모여 논의하고, 해결방안을 찾아가는 뜻 깊은 자리였다”며 “행복나래는 앞으로도 기업, 정부, 사회적 기업, 시민사회 등 다양한 주체와 협력해 우리 사회 전반에 기여하는 사회공헌 모델을 확산하고, 모두가 함께 성장할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나갈 것”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com