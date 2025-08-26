홈 한경BUSINESS [속보] 특검, 김건희에 28일 오전 10시로 다시 소환 통보 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508262646b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.26 13:33 수정2025.08.26 13:33 강홍민 기자 사진공동취재단특검, 김건희에 28일 오전 10시로 다시 소환 통보강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 이탈리아인, 물가 부담에 여름에도 바다 안 간다 고려아연 '그린메탈' 비전 한눈에…AI 로봇개도 공개 요즘 30대男 지갑이 터지는 곳…여기서 100만원씩 한화임팩트, '금산분리' 규정 위반…1.6억 과징금 부과 “조망 따라 집값 오른다” 수변조망권 갖춘 ‘더샵 신문그리니티 2차’