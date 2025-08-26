사진=한경DB

올해 2분기 국내 거주자들의 해외 카드 사용액이 7조7000억원에 근접한 것으로 나타났다.해외여행 수요는 줄었지만 중국 온라인 쇼핑몰을 통한 해외 직구가 급증하면서 전체 사용액이 증가했다.26일 한국은행이 발표한 ‘2분기 중 거주자의 카드 해외 사용실적’에 따르면 국내 거주자의 신용·체크·직불카드 해외 사용금액은 총55억2000만달러(약 7조6700억원)로 집계됐다.이는 전 분기(53억5000만달러)보다 3.3%, 전년 동기 대비로는 6.5% 늘어난 수치다.눈에 띄는 변화는 해외여행 수요가 감소한 가운데 해외 카드 사용액이 증가했다는 점이다. 실제로 내국인 출국자 수는 1분기 779만7000명에서 2분기 676만7000명으로 13.2% 줄었다.그러나 알리익스프레스, 테무 등 중국 온라인 쇼핑 플랫폼을 통한 해외 직접구매(직구) 수요가 이를 상쇄하며 해외 사용액 증가를 견인한 것으로 보인다.통계청에 따르면 온라인 해외직구액은 1분기 13억5000만달러에서 2분기 15억5000만달러로 15.2% 증가했다. 이 가운데 중국발 직구액은 24.3% 증가해 10억4000만달러에 달했다. 중국 직구가 전체 해외직구액의 67% 수준을 차지한 셈이다.카드 유형별로 보면 신용카드 사용액은 38억700만달러(전 분기 대비 +4.5%) 체크카드는 17억1600만달러(+0.9%)로 각각 증가했다.같은 기간 외국인의 국내 카드 사용 실적은 37억9000만달러로 사상 최대치를 기록했다. 이는 전 분기(27억4000만달러) 대비 38.2% 급증한 수치다. 기존 최고치는 지난해 4분기의 33억8000만달러였다.이에 따라 외국인의 국내 카드 사용액이 내국인의 해외 사용액의 69%에 육박하면서 해당 비율은 2016년 4분기 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com