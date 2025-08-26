“조망 따라 집값 오른다” 수변조망권 갖춘 ‘더샵 신문그리니티 2차’

예컨대 올해 4월 울산 울주군 일원에 분양한 ‘태화강 에피트’는 태화강 조망이 가능한 점(일부세대 제외)이 주목받으며 1순위 평균 44.37대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 또 3월 충남 천안시 서북구 일원에 분양한 ‘e편한세상 성성호수공원’ 역시 성성호수공원 조망이 가능한 점(일부세대 제외)이 흥행에 영향을 미치며 1순위 평균 17.49대 1의 경쟁률로 단기간에 완판됐다.
업계에서는 조망권의 가치를 부동산 가치의 약 20%로 추정한다. 지난 2004년 일조권과 조망권, 사생활 보호 등 환경권의 재산적 가치가 집값의 20%에 해당한다는 판결 사례가 있기 때문이다.
실제로 자연 조망이 가능한 경우 계절에 따라 바깥 풍경이 달라지고, 주변의 공원 시설을 편리하게 이용할 수 있는 등 자연 친화적인 주거 환경이 확보되어 실 주거만족도가 높게 평가된다. 또한, 제한적인 입지에 따라 희소성이 부각되며 가격 상승 거래가 이어진다.
국토교통부 실거래가 자료를 보면 전북 전주시 덕진구 일원 ‘에코시티 더샵 2차(‘18년 1월 입주)’ 전용면적 84㎡는 올해 4월 6억3,900만원에 거래돼 지난해 3월 동일 면적이 5억1,500만원에 거래된 것보다 약 1억2,000만원 이상 올랐다. 단지는 에코시티 내 세병호 조망이 가능한 단지(일부세대 제외)로 주거환경이 쾌적하다.
이러한 가운데 조망권을 갖춘 신규 단지가 분양을 앞둬 눈길을 끈다. 포스코이앤씨는 8월 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 ‘더샵 신문그리니티 2차’를 분양할 예정이다.
단지는 전 세대가 남향 위주로 배치되어 풍부한 채광과 쾌적한 생활 환경을 누릴 수 있다. 특히, 단지 바로 남측이 고층 건물이 들어설 수 없는 단독주택용지로 계획되어 있어, 막힘없는 영구 조망과 탁 트인 개방감을 확보했다.
또 교육, 편의, 교통 등 다양한 생활 인프라를 갖췄다. 우선, 단지 좌측에 신문1지구초등학교(‘27년 9월 개교 예정)가 있는 ‘초품아’ 단지로 자녀의 안전한 통학이 가능할 예정이다. 이 밖에 장유중, 월산중, 대청중, 장유고, 대청고 등 중·고등학교와 김해시립장유도서관이 가까이 자리한다.
단지에서 반경 1.5km 내에는 김해 최대 규모의 김해관광유통단지가 위치해 있다. 김해관광유통단지에는 롯데워터파크, 롯데가든파크, 테이스티그라운드 등의 여가공간과 롯데프리미엄아울렛, 농협하나로클럽 등 쇼핑시설, 200개 객실 규모의 롯데호텔앤리조트 김해 등이 들어선 김해의 대표적인 관광지로 꼽힌다. 이와 함께 롯데마트 장유점, 하나로마트 김해점, 갑을장유병원, 롯데시네마 김해아울렛점, CGV 김해율하점 등도 용할 수 있다.
산업단지가 가까운 직주근접 입지도 갖췄다. 단지에서 차량 10분 거리에 전기·전자, 메카트로닉스, 의료·정밀기기 업체 등이 입주해 있는 김해골든루트일반산업단지와 서김해일반산업단지가 위치해 있다. 또한 의료 관련 업체가 들어서는 이지일반산업단지도 차량 이용 시 약 15분 만에 이동할 수 있어 출퇴근이 편리하다.
한편, ‘더샵 신문그리니티 2차’의 견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있다.
