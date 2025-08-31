트럼프 신뢰 증명한 이재명

동맹 시험할 진짜 무대는 이제 시작

이재명 대통령이 8월 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하며 함께 웃고 있다. 사진=연합뉴스

Appearance

빨간 넥타이의 전쟁 : 힘 드러낸 트럼프 vs 균형 택한 이재명

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회담을 하며 악수하고 있다. 사진=연합뉴스

Behavior

손길에 숨은 권력 : 의자를 빼주는 대통령, 압박과 존중 사이

이재명 대통령이 8월 25일(현지 시간) 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미국 대통령과 인사하고 있다. 사진=연합뉴스

Communication

칭찬과 농담의 기술 : ‘스마트하다’와 ‘트럼프월드’의 외교 언어학

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

지난 8월 25일(현지 시간) 백악관에서 열린 한·미 정상회담은 시작 전부터 ‘긴장의 기류’가 감돌았다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 회담 직전 SNS에서 한국 정국을 겨냥한 발언을 쏟아냈기 때문이다.“한국에서 숙청 또는 혁명이 일어나는 것 같고 사업이 불가능하다”는 발언은 외신들의 헤드라인을 장식했고 이재명 대통령에게는 첫 대면부터 곤혹스러운 과제가 될 수 있었다. 그러나 막상 회담장은 예상과 달리 화기애애한 분위기로 전환됐다.오벌오피스에 앉은 두 정상은 환담을 하며 긴장을 풀었고 북한·조선업·항공·에너지 분야 협력 논의로 연결됐다. 미국 언론은 이를 두고 “우려된 긴장은 피했다”고 요약했다. 이 반전의 핵심에는 정치적 셈법뿐 아니라 의도된 외모 전략, 태도의 디테일, 언어적 숨은 전략이 있었다.사진 속 트럼프 대통령은 늘 그렇듯 밝은 네이비 슈트와 강렬한 레드 타이를 착용했다. 이 조합은 공화당 보수층의 상징색이자 “나는 여전히 건재하다”는 시각적 선언이다. 그러나 악수 장면에서 그의 손등에 크게 드러난 멍은 언론의 관심을 끌었다.백악관은 “아스피린 복용과 잦은 악수로 인한 연조직 자극”이라 설명했지만 고령 지도자의 건강 이슈가 이미지 관리에서 얼마나 민감한 변수인지 드러내는 장면이었다.이 대통령은 짙은 네이비 슈트와 짙은 붉은색 넥타이, 흰 셔츠로 조율했다. 태극기 색상을 반영한 선택은 단순한 스타일링이 아니라 “나는 대한민국 대표다”라는 상징적 선언이자 트럼프와의 균형된 파트너십을 시각화한 장치였다.특히 황금빛 장식이 가득한 오벌오피스를 ‘미국 번영의 상징’이라 칭찬한 발언은 단정한 복장과 맞물려 안정적이고 격조 있는 국가 이미지를 배가시켰다.트럼프 대통령이 이 대통령을 위해 직접 의자를 빼준 장면은 의전의 상징적 메시지를 함축한다. 이는 상대를 존중하는 배려처럼 보이지만 동시에 “당신의 자리를 내가 마련한다”는 권력의 언어로도 해석된다.선택적 배려와 강한 자기 과시가 교차하는 지점이 바로 그의 보디랭귀지였다. 학술 연구에 따르면 지도자의 보디랭귀지는 상대국과 대중의 신뢰 형성에 직접적 영향을 미친다. 악수와 같은 신체 접촉은 협력 의지를 강화하는 동시에 상대의 우위를 시험하는 권력 행위로 작동한다.트럼프의 전통적인 ‘강한 악수’는 상대를 압도하려는 메시지였지만 이번에는 손을 꽉 잡되 웃음을 동반하며 부드럽게 변주했다. 특히 이번 악수는 길이와 강도에서 차별화됐다.과거 트럼프는 상대의 손을 오랫동안 놓지 않으며 끌어당기는 방식으로 우위를 점하려 했지만 이번에는 지속 시간을 짧게 하고 미소를 동반해 상호 존중의 신호를 보냈다. 이러한 ‘호의적 악수’는 권위적 과시와 협력적 제스처 사이에서 주도권을 잡으려는 시도로 읽힌다.반대로 이 대통령은 시선을 맞추고 상체를 기울이며 상대의 공간을 존중했다. 이는 하버드비즈니스스쿨 연구에서 강조한 ‘상대의 공간을 인정하는 리더십 제스처’와 일치한다. 상대의 말을 경청하는 태도가 신뢰를 강화한다는 실험적 결과가 실제 외교 무대에서 구현된 셈이다.또한 의자에 앉은 자세에서도 차이가 뚜렷했다. 트럼프는 다리를 넓게 벌리고 손을 크게 사용하며 공간을 장악했지만 이 대통령은 손을 모으고 트럼프 쪽으로 몸을 기울였다. 이는 힘의 과시와 존중의 표현이라는 대비로 두 리더의 정치적 위치와 협상 전략이 행동에 투영된 장면이었다.트럼프 대통령의 화법은 직설적이고 즉흥적이다. 그는 이 대통령을 두고 “스마트하다”, ‘당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것’이라는 표현을 했다. 이는 상대를 칭찬으로 포섭하는 트럼프 특유의 협상 언어학이다.이 대통령은 보다 전략적이었다. 그는 오벌오피스를 ‘황금빛 번영의 상징’이라 칭찬하며 트럼프의 자존심을 북돋웠고 이어 “북한에 트럼프월드도 지을 수 있다”는 농담으로 웃음을 끌어냈다. 이는 트럼프의 상업적 정체성과 한반도 평화 프로세스를 교차시키는 상징적 발언이었다.또한 그는 트럼프를 ‘피스메이커’로 호명하며 미국이 한반도 대화의 주인공임을 재확인시켰다. 학술적으로도 칭찬은 단순한 언어적 친밀감이 아니라 협상 상황에서 상대의 협력 의지를 높이는 전략적 도구다. 이 대통령은 이 이론을 외교 무대에서 실천한 셈이다.이번 한·미 정상회담은 정치적 긴장 속에서 옷차림과 행동 그리고 언어가 어떻게 외교적 전환점을 만들 수 있는가를 잘 보여준 사례였다. 트럼프 대통령은 강렬한 색채와 선택적 배려로 여전히 힘의 리더 이미지를 각인시켰고 이 대통령은 겸손한 보디랭귀지와 전략적 언어로 협력적 동반자 이미지를 구축했다.그러나 웃음과 농담 뒤에는 여전히 풀어야 할 과제가 있다. 트럼프의 일관성 없는 메시지는 동맹 신뢰를 위협할 수 있고 이 대통령은 스마트한 협력자를 넘어 실질적 성과와 주도권을 증명해야 한다. 조선업 투자, 원전 협력, LNG 도입, 항공기 구매 등 양국이 합의한 경제적 성과는 이제 실행력으로 이어져야 한다.외교 무대의 교훈은 명확하다. “이미지는 순간을 바꾸지만 신뢰는 과제를 해결한다.” 더 나아가 이번 회담은 ‘이미지 브랜딩’이 단순히 외교 무대의 연출을 넘어 실제 정책과 국익의 기반으로 이어져야 함을 상기시켰다.일시적인 화기애애한 장면만으로는 장기적 신뢰를 담보하기 어렵다. 결국 리더의 옷차림과 태도, 언어가 대중과 국제사회에 어떤 신호를 주었는지는 시간이 지나 실질적 성과로 검증된다.국민은 이번 한·미 정상회담에서 보여준 긍정적 이미지를 바탕으로 향후 실행 단계에서 진짜 동맹의 무게감을 체감하기를 기대하고 있다.