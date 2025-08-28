이미지 = 한국정보통신 제공

한국정보통신㈜(이하 KICC)는 자사 QR코드 비대면 주문·결제 서비스 EasyQR(이지큐알)에 신규 카카오페이 테마를 28일 정식 오픈했다고 밝혔다. 이번 업데이트는 카카오페이 얼라이언스 협업의 일환으로, 가맹점주와 고객 모두에게 이로운 주문 경험을 선사하고자 기획됐다.새롭게 선보이는 카카오페이 테마는 인기 캐릭터 ‘춘식이’가 디자인된 주문 QR 스티커로 제공되며, 선결제 매장에서는 해당 테마를 적용하면 결제수단 선택 화면에서 카카오페이가 최상단에 노출된다. 이를 통해 고객이 더욱 쉽고 빠르게 카카오페이를 선택할 수 있다.또한, 가맹점주와 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 카카오페이 테마를 신청하고 6개월 이상 이용하는 가맹점에는 10만원 상당의 혜택이 지급된다. 고객 혜택으로는 선결제 매장에서 카카오페이로 결제 시 카카오페이포인트가 최대 3회까지 적립된다.EasyQR 카카오페이 테마의 신청 및 세부 안내는 각 대리점과 이지포스 공식 블로그를 통해 공지될 예정이다. 신청을 원하는 가맹점은 각 담당 대리점을 통해 접수 가능하며, 기존 스티커 디자인과 결제화면은 일반테마 선택 시 그대로 사용할 수 있다.한국정보통신㈜ 관계자는 “카카오페이와의 협업을 통해 EasyQR 이용자에게 더욱 친근하고 편리한 주문 환경을 제공하게 됐다”며, “앞으로도 가맹점과 고객 모두에게 실질적인 혜택을 주는 다양한 기능과 테마를 선보일 계획”이라고 전했다.한편, 한국정보통신㈜의 ‘EasyQR’ 서비스는 선결제 매장 운영 시 PG사 대비 낮은 카드 수수료로 비용을 절감할 수 있으며, 선결제와 후결제를 모두 지원해 다양한 매장 요구에 맞춰 선택지를 제공한다. 기존 비대면 결제 시스템인 '이지톡페이'나 포스·키오스크·DID·KDS가 포함된 '이지포스 솔루션'과 원활하게 연동되어 매장 운영의 효율성을 높일 수 있으며, QR스티커만 부착하면 간편하게 설치가 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com