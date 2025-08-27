서울 종로구 SK텔레콤 대리점 모습. 2025.7.3/뉴스1

SK텔레콤의 대규모 고객 유심(USIM) 정보 유출 사고에 대한 개인정보보호위원회(이하 개보위)의 제재가 27일 전체회의에서 심의된다.사안의 중대성을 고려할 때 이르면 오늘 과징금 등 제재 수위가 확정될 수 있어 업계의 이목이 집중되고 있다.개보위는 이날 오후 2시 정부서울청사에서 비공개 전체회의를 열어 SK텔레콤에 대한 법 위반 여부 및 제재 수위를 논의한다.개인정보보호법에 따르면 과징금은 위반 행위와 직접 관련된 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다.이를 감안할 때 SK텔레콤의 지난해 무선통신사업 매출(12조7700억원)을 기준으로 계산할 경우 최고 약 3800억 원 수준의 과징금도 가능하다는 분석이 나온다.하지만 SKT가 사고 이후 재발 방지 대책과 피해자 구제 조치에 나선 점을 감안하면 실제 과징금은 1000억원 안팎으로 조정될 것이라는 전망도 제기된다.현재까지 개인정보위가 부과한 최대 과징금은 2022년 구글과 메타에 각각 692억 원, 308억 원, 총 1000억 원을 부과한 사례다. 두 기업은 이용자 동의 없이 개인정보를 수집해 온라인 광고에 활용한 혐의를 받았다.개인정보 유출 사건만 놓고 보면 지난해 5월 카카오의 오픈 채팅방 유출 사건에 부과된 151억 원이 가장 컸다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com