어르신들이 채용 정보 게시판을 살펴보고 있다. 사진=연합뉴스

정년퇴직은 했지만 연금은 받을 수 없는 60대 초반 인구가 빠르게 늘면서 이른바 ‘소득 크레바스’(Crevasse, 갈라진 틈)에 빠진 국민이 400만 명 중 110만 명을 넘어선 것으로 나타났다.27일 통계청이 공개한 자료에 따르면 2023년 기준 60세에서 64세 인구 4명 중 1명 이상(약 27.4%)은 근로소득도 연금소득도 없는 상태인 것으로 나타났다.구체적으로 이 연령대 중 국민연금이나 공무원·군인연금 등 공적 연금을 받지 못하는 ‘미수급자’는 전체의 57.3%(237만 4000명)에 달했다.이 중 일도 하지 않는 인구는 113만 8000명으로 추정되며 경제적 기반이 전혀 없는 ‘소득 공백 상태’에 처해 있는 것이다.문제는 이 소득 공백 구간이 앞으로 더 길어질 수밖에 없다는 점이다. 현재 법정 정년은 만 60세지만 국민연금 수령은 현재 기준 만 63세 2033년부터는 만 65세로 순차 상향되고 있다.즉 1969년생 이후 국민은 정년 퇴직 후 연금을 받기까지 최대 5년간 아무런 소득 없이 버텨야 한다는 뜻이다.전문가들은 이 시기를 ‘연금 보릿고개’라 부르며 가계와 사회 모두에 구조적 위협이 되고 있다고 지적한다.이런 상황에서 상당수 저소득층 노인들은 노후 보장을 포기하면서라도 당장 생계를 위해 조기노령연금을 선택하고 있다.이 제도는 수급 가능 연령보다 최대 5년 빨리 연금을 받을 수 있게 해주지만 1년당 6%, 최대 30%까지 감액된 연금을 평생 받게 된다.더불어민주당 장종태 의원이 국민연금공단에서 받은 자료에 따르면 조기연금 수령자 90만 9000여 명 중 절반 이상(53.3%)은 국민연금 소득평균에도 못 미치는 저소득층이었다.한국은 이미 노인빈곤율 OECD 1위 국가라는 오명을 안고 있다. 2023년 기준 노인 소득빈곤율은 38.2%로 OECD 평균(13.9%)의 약 3배 수준이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com