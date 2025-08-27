27일 통계청이 공개한 자료에 따르면 2023년 기준 60세에서 64세 인구 4명 중 1명 이상(약 27.4%)은 근로소득도 연금소득도 없는 상태인 것으로 나타났다.
구체적으로 이 연령대 중 국민연금이나 공무원·군인연금 등 공적 연금을 받지 못하는 ‘미수급자’는 전체의 57.3%(237만 4000명)에 달했다.
이 중 일도 하지 않는 인구는 113만 8000명으로 추정되며 경제적 기반이 전혀 없는 ‘소득 공백 상태’에 처해 있는 것이다.
문제는 이 소득 공백 구간이 앞으로 더 길어질 수밖에 없다는 점이다. 현재 법정 정년은 만 60세지만 국민연금 수령은 현재 기준 만 63세 2033년부터는 만 65세로 순차 상향되고 있다.
즉 1969년생 이후 국민은 정년 퇴직 후 연금을 받기까지 최대 5년간 아무런 소득 없이 버텨야 한다는 뜻이다.
전문가들은 이 시기를 ‘연금 보릿고개’라 부르며 가계와 사회 모두에 구조적 위협이 되고 있다고 지적한다.
이런 상황에서 상당수 저소득층 노인들은 노후 보장을 포기하면서라도 당장 생계를 위해 조기노령연금을 선택하고 있다.
이 제도는 수급 가능 연령보다 최대 5년 빨리 연금을 받을 수 있게 해주지만 1년당 6%, 최대 30%까지 감액된 연금을 평생 받게 된다.
더불어민주당 장종태 의원이 국민연금공단에서 받은 자료에 따르면 조기연금 수령자 90만 9000여 명 중 절반 이상(53.3%)은 국민연금 소득평균에도 못 미치는 저소득층이었다.
한국은 이미 노인빈곤율 OECD 1위 국가라는 오명을 안고 있다. 2023년 기준 노인 소득빈곤율은 38.2%로 OECD 평균(13.9%)의 약 3배 수준이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지