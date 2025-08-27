국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

아이폰 16. 사진=애플

애플이 다음달 9일 아이폰17 시리즈를 공개한다. 이번 신제품은 초슬림 모델과 함께 알루미늄 전환, 100% 재활용 코발트 배터리 등 친환경 요소가 전면에 부각될 전망이다.IT 전문매체 톰스가이드에 따르면 이번 라인업은 기본형과 프로 모델이 모두 알루미늄 프레임으로 제작되며, 초슬림 모델인 ‘아이폰17 에어’만 티타늄 또는 티타늄 합금 소재를 적용할 것으로 알려졌다. 애플은 강도는 티타늄보다 낮지만 재활용성이 높은 알루미늄을 채택해 탄소배출 저감 효과를 노린다. 또 2025년까지 배터리에 전량 재활용 코발트를 사용하고, 희토류·주석·금 역시 모두 재활용 소재로 대체한다는 계획에 따라 아이폰17에도 재활용 소재가 전면 적용될 전망이다. 2030년까지 전 제품 탄소중립이라는 애플의 장기 목표에 따른 행보다.도널드 트럼프 미국 대통령이 풍력 발전 반대 기조를 거듭 확인하면서도 일부 기존 프로젝트는 허용할 수 있다는 입장을 내놨다. 26일 블룸버그에 따르면 미 정부는 최근 오스테드·US 윈드 등 대형 해상풍력 사업을 중단시키며 강경한 태도를 보여왔지만, 법적으로 이미 보장된 과거 사업까지는 번복하지 않겠다는 가능성을 열어뒀다. 반면 트럼프 대통령은 태양광 발전도 “중국산 흑색 플라스틱 덩어리”라며 거친 비판을 이어가 에너지 전환을 둘러싼 불확실성은 여전하다.일본 정부가 해상풍력 발전 임대 기간을 기존 30년에서 40년으로 늘리는 방안을 추진한다. 26일 로이터통신에 따르면 일본 경제산업성과 국토교통성은 건설·해체까지 30년 내에 완료해야 하는 현 제도 때문에 실제 운영 기간이 20년 남짓에 그친다는 업계 지적을 반영해 제도 개선안을 마련했다. 이를 통해 자본 회수 속도를 높이고 금융 조달 여건을 개선하겠다는 구상이다. 그러나 미쓰비시 상사 등 사업자들이 수익성 악화를 이유로 프로젝트 철수를 검토하는 등 일본 해상풍력 산업은 여전히 불확실성이 크다.정부와 더불어민주당이 내년도 예산안 협의 과정에서 전기차 구매 보조금을 신설·확대하기로 했다. 당정은 내연차 전환 지원금과 합쳐 차량 1대당 최대 400만원 안팎까지 늘리는 방안을 논의 중이다. 윤석열 정부 시절 축소됐던 지원 규모가 되살아나면서 전기차 전환 속도에 탄력이 붙을 전망이다.금융위원회가 보험업계와 손잡고 소상공인 대상 무상보험 제도를 신설한다. 생·손보업계가 조성한 300억원 규모 기금을 활용해 기후보험·신용보험·상해보험 등 6종 상품을 3년간 전액 지원하는 방식이다. 폭염·집중호우 등 기후재해로 피해를 입은 소상공인과 일용직 근로자는 기후보험을 통해 소득 보전을 받을 수 있다. 다만 금융권에서는 배드뱅크, 교육세에 이어 또 다른 상생 부담이라는 비판이 제기된다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com