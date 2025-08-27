한화오션이 건조한 장보고 III Batch-2 잠수함. 사진=한화오션

한화오션과 HD현대중공업이 원팀으로 도전한 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 해외 업체들을 제치고 최종 결선 그룹에 이름을 올렸다.한화오션은 지난 26일 캐나다 해군이 3000톤급 잠수함 12척을 도입하는 사업에서 숏리스트(적격후보)에 선정됐다고 밝혔다.캐나다 해군은 지난 1998년 영국 해군으로부터 도입해 보유 중인 2400톤 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 잠수함 조달 사업을 추진 중이다.앞서 한화오션과 HD현대중공업은 지난 3월 초 캐나다 연방정부에 해당 사업에 대한 공동 제안서를 제출한 바 있다.'원팀 참여'는 앞서 지난 2월 방위사업청의 주재로 HD현대중공업은 수상함 수출, 한화오션은 수중함(잠수함) 수출을 주관하되 서로 상대 기업을 지원하기로 합의한 데 따른 것이다.지난해 호주 호위함 사업에서 두 업체가 각각 수주에 나섰다가 모두 고배를 마시면서 상호 협력 필요성이 높아졌기 때문이다.잠수함 수주인 이번 사업은 한화오션이 사업 주관을, HD현대중공업이 지원 역할을 맡았다.최종 경쟁 상대는 독일의 티센크루프 마린시스템즈(TKMS)로, 향후 치열한 2파전이 예상된다. 이번 사업에는 프랑스 나발 그룹, 스페인 나반티아, 스웨덴 사브 등 유럽의 대표 방산업체들이 참여한 바 있다.한화오션은 이번 사업에 현존(핵추진 잠수함 제외) 디젤추진 잠수함 가운데 최강의 작전성능을 가진 3천톤급 ‘장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ’를 제안했다.장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함은 공기가 필요 없는 ‘공기불요추진장치(AIP)’와 리튬이온 배터리를 적용해 3주 이상 수중 작전이 가능하고 최대 7000해리(약 1만2900㎞)를 운항할 수 있다.이 때문에 태평양 및 대서양, 북극해에 이르기까지 광대한 영역에서 운용이 가능해 캐나다 해군 작전환경에 최적화됐다는 평가를 받는다. 또한 탄도미사일(SLBM)을 발사할 수 있는 수직 발사관을 보유하는 등 비대칭 억제 전략을 펼칠 역량도 갖추고 있다.한화오션은 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함의 상품성은 물론 빠른 납기 역량과 검증된 잠수함 솔루션, 현지화 전략 등으로 캐나다 해군의 호평을 이끌어낸 것으로 알려졌다.한화오션 관계자는“잠수함은 계약 체결 이후 납품까지 보통 9년여의 시간이 걸리지만 이를 6년으로 단축할 자신이 있다”며 “현지에 운용, 유지·정비(ISS)센터도 짓는 등 사업 수주를 위해 모든 자원과 역량을 총동원할 준비가 되어있다”고 했다.한화오션 특수선사업부 정승균 해외사업단장(부사장)은 “한화오션은 국방부와 방위사업청, 해군은 물론 국회 등의 지원 속에 ‘원팀’으로 CPSP 사업 수주를 위해 매진하고 있다”며 “이번 숏리스트 선정이 바로 그 결실”이라고 말했다.이어 “한·캐나다 양국 간 경제·산업 분야는 물론 해군 협력까지 강화할 수 있는 CPSP 사업에서 정부, 국회 등과 함께 사업 수주라는 ‘유종의 미’를 반드시 거두겠다”고 강조했다.이번 캐나다 잠수함 사업 입찰에 원팀으로 참여한 HD현대중공업도 잠수함 분야 뛰어난 기술 경쟁력을 보유하고 있다.HD현대중공업은 2008년 공기불요장치(AIP)를 탑재한 214급 잠수함을 해군에 인도한 바 있다. 독일 외 지역에서 설계 및 건조에 성공한 첫 사례다.2011년에는 3000톤급 잠수함 기본설계를 공동으로 수행했고, 3번함인 신채호함을 건조해 2024년 4월에 적기 인도했다. 지난 7월에는 해군이 발주한 214급 잠수함 성능개량사업의 우선협상대상자로 선정됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com