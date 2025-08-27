실수요 기준 충족 단지, ‘상봉 센트럴 아이파크’ 9월 분양 예고

6.27 부동산 대책(가계부채 관리 강화방안)은 주담대 총액 6억원 한도, 다주택자 및 규제지역 내 1주택자의 주담대 봉쇄(실거주 6개월 전입 의무 포함), 생애최초·실수요자 LTV 축소(최대 70%), 주담대 만기 30년 제한, 전세보증 담보대출 활용 차단 등으로 수요의 ‘레버리지 접근’을 근본적으로 낮췄다.이로 인해 시장 전반은 관망세가 심화됐다. 실제로 8월 전국 아파트 분양전망지수는 75.1로 전월 대비 21.9p 급락했고, 수도권은 32.5p나 하락(서울 88.6, 경기 78.8, 인천 76.9)하며 청약·분양 심리가 빠르게 식었다. 대출 규제가 현실화되자 서울 아파트 매매시장은 ‘상승 거래’ 비중이 줄고 ‘하락 거래’ 비중이 늘어나는 등 조정 신호가 관측됐다.규제로 인해 시장 전체가 ‘얼음장’과 같이 꽁꽁 얼어붙을 것으로 보였지만, 실수요는 되려 탄탄한 ‘입지와 상품성’을 갖춘 곳으로 몰렸다. 상반기 분양시장에서는 역·브랜드가 결합된 단지들이 높은 평균 경쟁률을 기록했고, 하반기에도 ‘한 채를 고르더라도 확실한 입지’로 쏠림이 심화되는 모습이다.규제가 심리를 눌러도, 이런 곳은 실거주 수요가 두텁고 매물 희소성이 커 가격 방어력이 높아 ‘버티는 힘’이 강하다는 점이 실수요를 움직이게 한 것으로 풀이된다.이러한 시장 흐름 속에서 신규 분양을 고려하는 수요자라면, 규제의 파고를 견디는 지역이 어디인지 선별하는 안목이 더욱 중요하다. 특히 직주근접성과 환승 노선, 이미 형성된 생활 인프라, 안정적인 학군을 갖춘 입지는 규제 기간 동안 실거주 수요의 높은 선택을 받은 만큼 이러한 조건을 충족하는 지역을 가장 우선적으로 살펴볼 필요가 있다.이러한 기준에 부합하는 사례로 9월 분양 예정인 HDC현대산업개발의 ‘상봉 센트럴 아이파크’가 주목을 받고 있다.‘상봉 센트럴 아이파크’는 서울 중랑구 상봉9-I구역, 옛 이마트 상봉점 부지에 들어서는 주거복합단지로, 지하 7층~지상 28층, 4개 동 규모다. 전용면적 84㎡ 아파트 254가구와 전용면적 84㎡ 오피스텔 189실로 구성된다.이 단지는 분양까지 아직 기간이 남았지만 업계에서는 입지여건, 상품성 측면에서 시장 우위를 점할 것으로 예상한다. 이는 이미 완성된 우수한 생활 인프라를 갖췄기 때문이다.실제 ‘상봉 센트럴 아이파크’는 상봉역과 망우역을 통해 7호선과 경춘선, 경의중앙선, KTX 이용이 가능하다. 향후 GTX-B노선(예정)과 면목선 경전철(예정) 등 광역 교통망 확충 계획이 현실화되면 접근성은 더욱 높아진다.생활 인프라 접근성도 우수하다. 도보권에 대형마트·쇼핑몰·영화관을 비롯해 다양한 문화·상업시설이 밀집해 있고, 인근에 형성된 초·중·고 학군과 풍부한 녹지공간이 있어 주거 환경의 질도 높다. 특히 단지 주변에는 도시정비·재개발사업(예정)이 진행 중이다.상품적인 측면도 돋보인다. ‘상봉 센트럴 아이파크’는 남향 위주로 배치해 채광 및 일조권을 극대화했으며, 아파트와 오피스텔은 모두 4bay 및 3bay 구조가 주를 이룬다.또 주거 생활과 문화, 여가 등을 한 번에 해결할 수 있도록 지원하는 공간이 단지 내에 마련되며, 아이파크만의 품격 있는 조경 설계와 휴게 공간도 함께 조성될 예정이다. 또한 상업시설과 주거동의 자연스러운 연계를 통해 주거의 쾌적함과 생활 편의성을 동시에 높일 계획이다.한편, ‘상봉 센트럴 아이파크’는 9월 아파트와 오피스텔이 동시에 분양될 예정이다. 아파트는 가점제 40%, 추첨제 60% 비율 적용으로 가점이 낮아도 당첨을 기대해 볼 수 있다. 오피스텔은 청약통장 없어도 거주 지역이나 세대주 여부와 관계없이 만 19세 이상이면 누구나 청약 가능하다.견본주택은 서울 중랑구 중화동 일원(동일로지하차도사거리)에 마련된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com