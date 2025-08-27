"케이팝 인기가 이정도라니"...결국 일냈다

'케이팝 데몬 헌터스'

넷플릭스에서 가장 많이 본 영화 등극

누적 시청 수 2억3600만

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 지금까지 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화에 등극했다. '케이팝 데몬 헌터스' K-팝 아이돌을 소재로 한 영화다.27일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 '케이팝 데몬 헌터스' 누적 시청 수는 2억3600만으로 집계됐다. 영화 부문 역대 1위다.지금까지는 2021년 11월 공개된 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 '레드 노티스'(2억3090만 시청 수)가 1위였다.'케이팝 데몬 헌터스'가 순위를 뒤집었다.쇼 부문까지 합쳐도 '오징어 게임 1'(2억6520만 시청 수), '웬즈데이 1'(2억5210만 시청 수)에 이어 역대 3위에 올랐다.넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수로 사람들이 가장 많이 본 영화·쇼를 집계한다.'케이팝 데몬 헌터스'가 6월 20일 공개된 만큼, 약 3주 정도 더 누적 시청 수를 집계할 기간이 남아 '웬즈데이'와 '오징어 게임'을 넘어설 수도 있다.이 작품은 K팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 지킨다는 줄거리인데, 한국의 대중문화는 물론 무속신앙까지 흥미롭게 담아냈다는 평가를 받는다.'케이팝 데몬 헌터스'는 공개 10주 차에 접어들었는데도 인기가 꺾이지 않아 오히려 다시 주간 1위에 오르는 등 흥행을 계속하고 있다.지난주(18∼24일)에도 영어·비영어를 통틀어 영화 부문 주간 1위 자리를 지켰고, 미국, 캐나다, 영국, 노르웨이 등 32개국에서 1위를 차지했다.지난 23∼24일(현지시간) 미국 극장에서 관객들이 함께 노래하는 '싱어롱' 특별 상영이 열려 주말 북미 지역 박스오피스 1위에 올랐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com