이재명 대통령이 방미 기간 한미가 한반도 평화 정착과 비핵화를 위해 협력하겠다고 발언한 것을 두고 북한이 허망한 망상이라고 비판했다.27일 조선중앙통신은 27일 ‘비핵화망상증에 걸린 위선자의 정체가 드러났다’는 제목의 논평을 냈다. 해당 논평에서 “국위이고 국체인 핵을 영원히 내려놓지 않으려는 우리의 립장은 절대불변”이라고 밝혔다.통신은 “국가의 모든 주권을 미국에 고스란히 섬겨 바친 세계적으로 유일무이한 정치적 가난뱅이 한국이 우리 핵문제의 성격도 모르면서 《비핵화》에 아직도 헛된 기대를 점쳐보는 것은 너무도 허망한 망상”이라고 꼬집었다.이어 “우리의 핵보유국 지위는 외부로부터의 적대적 위협과 세계안보력학구도의 변천을 정확히 반영한 필연적 선택”이라며 “핵정책이 바뀌자면 세상이 변해야 하고 조선반도의 정치군사적 환경이 변해야 한다”고 주장했다.이 대통령은 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에서 연설을 통해 “한반도에서 핵확산금지조약(NPT)상 의무는 철저히 준수돼야 한다”며 “한국도 이 체제를 철저히 준수하고 비핵화 공약을 지킬 것”이라고 말했다.그러면서 “그것이 남북 모두의 이익에 부합한다는 점도 분명하다”고 언급했다. 이는 이 대통령이 한국은 물론 북한 역시 국제사회의 비핵화 약속을 준수해야 한다고 강조한 것으로 해석됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com