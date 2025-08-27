홈 한경BUSINESS [속보] 한덕수, 구속심사 위해 법원 출석···이르면 오늘 결론 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508274955b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.27 13:29 수정2025.08.27 13:29 강홍민 기자 연합뉴스한덕수, 구속심사 위해 법원 출석···이르면 오늘 결론강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 UN피스코·케이랑·비반트코리아 MOU 체결... ‘비건 에코 가죽 제품’ 세계화 트럼프가 탐낸 李대통령 '펜' 제조사, 결국 주문창 닫았다 서울창조경제혁신센터 2025 민관협력 오픈이노베이션 지원사업 협약식 성료 노란봉투법 통과 3일만…현대제철 하청노동자들, 정의선 고소 "의료현장에 AI 도입 시 대기시간 낮추고, 생명 구제 높인다"