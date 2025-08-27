필립스, ‘미래건강지수 2025 한국 보고서’ 발표…“헬스케어 AI에 대한 신뢰 구축이 핵심 과제”

AI가 환자 치료 결과를 개선시킬 수 있는 잠재력에 대해 의료진의 86%는 낙관적… 환자는 60%에 그쳐 ‘신뢰 격차’ 뚜렷

최낙훈 필립스코리아 대표가 27일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘미래건강지수(Future Health Index) 2025 한국 보고서’의 주요 결과를 발표했다.

김은경 연세대학교 용인세브란스병원장

환자 10명 중 2명 이상이 의사를 빨리 만나지 못해 건강이 악화됐고, 긴 진료 예약 대기로 인해 병원에 입원하는 환자들도 14%가 되는 것으로 나타났다.의료 전문가 91%는 불완전하거나 엑세스하기 어려운 환자 데이터 문제로 인해 임상 시간을 소모한 경험이 있다는 연구결과가 27일 발표됐다.필립스코리아는 이날 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘미래건강지수(Future Health Index) 2025 한국 보고서’의 주요 결과를 발표했다.올해로 발간 10주년을 맞은 필립스 ‘미래건강지수 보고서’는 현재 헬스케어 시스템이 직면한 과제와 이를 해결하기 위한 혁신 기술을 시사하고 앞으로의 방향성에 대한 인사이트를 제공했다.이번 보고서는 한국을 포함한 전 세계 16개국 1,900명 이상의 의료 전문가와 16,000명 이상의 환자를 대상으로 설문을 진행해 ‘헬스케어 AI에 대한 환자와 의료진 간 신뢰 격차’를 조명했다.보고서에 따르면, 국내 의료 현장은 진료 지연과 행정 비효율로 인한 부담을 겪고 있다. 국내 환자의 53%가 전문의 진료 대기를 경험했으며, 평균 대기 기간은 40일에 달했다. 또한 의료 전문가의 91%는 불완전하거나 접근하기 어려운 환자 데이터 문제로 인해 임상 시간이 낭비된 경험이 있다고 밝혔다. 이들 중 절반(51%)은 교대 근무 당45분 이상, 의료진 1인당 연간 4주 이상의 근무 시간이 손실되는 것으로 나타났다.이 같은 상황 속에서 의료 전문가들은 AI를 올바르게 구현하면, 환자 진료 수용성 확대(92%), 대기 시간 단축(91%), 정확하고 시의적절한 의료 개입(89%), 반복성 작업의 자동화(85%) 등 의료 업무에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대했다.더불어 AI 기반 예측적 분석과 원격 환자 모니터링 등을 통한 예방 의료의 혁신으로, 조기 개입을 통한 생명 구제(90%), 급성 또는 응급 의료 처치 감소(86%), 병원 입원율 감소(84%) 등이 가능해질 것으로 예상했다.헬스케어 AI에 대한 인식에는 의료진과 환자 간 차이가 있었다. 국내 의료진의 86%는 AI가 환자 치료 결과를 개선할 것으로 전망한 반면, 이에 대한 환자의 긍정 응답 비율은 60%에 그쳤다.환자들은 기술 도입이 확대되면서 의사와의 대면 시간이 줄어들 것(46%)을 우려했고, 의료 전문가들은 AI 오류 발생 시 법적 책임이 불명확하다는 점(74%)을 걱정했다. 또한 의료 전문가의 84%가 새로운 기술 개발에 참여하고 있음에도, 자신의 필요를 반영해 설계되었다고 느끼는 비율은 46%에 불과했다.이번 보고서는 헬스케어 AI에 대한 환자와 의료진 간 신뢰 격차를 해소하기 위해 무엇이 필요한지도 고민했다. 환자들은 AI에 대한 자신의 인식을 더 긍정적으로 만드는 혜택으로, AI로 인해 실수가 덜 발생한다면(50%), 의료비를 더 저렴하게 만들어 준다면(43%), 건강을 개선하는데 도움이 된다면(40%) 등을 꼽았으며, 의료진은 AI에 대한 신뢰 구축에 필요한 요소로, AI 활용법 및 제한 사항에 대한 명확한 지침(39%)과 AI 활용 관련 법적 책임에 대한 명확한 규정(36%) 등을 원했다.필립스는 헬스케어 AI에 대한 신뢰를 강화하는 방법으로 ▲사람 중심의 AI 설계 ▲인간과 AI의 협력 강화 ▲효능과 공정성 입증 ▲명확한 가이드라인 마련 ▲다양한 분야 간 파트너십 구축을 제안했다.이날 간담회에서 ‘미래건강지수 보고서’ 10주년의 의의와 한국 보고서의 주요 결과를 발표한 최낙훈 필립스코리아 대표는 “의료 AI에 대한 신뢰를 높이는 일은 혁신을 앞당기고 의료진과 환자 모두에게 실질적인 혜택을 제공한다.”며, “필립스는 국내 의료 현장에서 AI가 책임감 있고 포용적으로 활용될 수 있도록 다양한 이해관계자들과 협력을 이어가겠다.”고 말했다.이번 간담회의 두 번째 연사로 나선 김은경 연세대학교 용인세브란스병원장은 의료 AI 인프라를 기반으로 한 병원의 실증 사례를 소개했다.김 원장은 의료 AI 솔루션 도입을 통해 환자 만족도가 향상되고 의료진의 업무 효율이 개선된 구체적 성과를 공유하며, 국내 의료계가 나아가야 할 방향에 대해 제언했다.김은경 원장은 “AI 도입의 성공은 기술 자체보다 의료진과 환자의 신뢰 구축에 달려 있다.”며, “임상 현장에서 충분히 검증된 사례와 명확한 근거를 지속적으로 공유하는 것이 중요하다. 이를 통해 의료진의 업무 효율성과 환자 만족도를 동시에 높이는 선순환 구조를 만들어갈 수 있다”고 강조했다.한편, 필립스 ‘미래건강지수 2025 한국 보고서’ 전문은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com