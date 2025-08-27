이재명 대통령이 25일(현지시간) 한·미 정상회담에 앞서 방명록을 작성할 때 쓴 만년필을 도널드 트럼프 대통령에게 선물했다. (YTN 캡처 화면)

한미정상회담 당시 이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 선물한 펜 제조업체가 주문 폭주를 감당 못하고 판매를 일시 중단했다.수제 만년필 제작업체 ‘제나일’은 27일 홈페이지를 통해 "저희가 소규모 공방인지라 많아도 하루에 열 몇 개 정도만 제작 가능하다"며 "짧은 순간에 너무 많은 주문이 들어와 주문량을 소화하기 어려워 주문을 닫아놓게 됐다"고 밝혔다.이어 "지금 주문해주신 제품들도 모두 꼼꼼히 제작해서 보내드리려면 시간이 조금 걸릴 것 같다"면서 "염치없고 송구스럽지만 조금만 기다려주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.해당 펜은 한미정상회담 전 이 대통령이 방명록을 작성할 때 사용했다. 이 대통령의 펜을 유심히 본 트럼프 대통령은 "(펜을) 가져가실 겁니까"라고 농담을 건넸고, 이 대통령은 즉석에서 펜을 선물했다.트럼프 대통령은 "굉장히 두께가 아름답다"라고 평가하면서 대통령실 로고가 박힌 펜과 펜 케이스를 들어보이며 'Nice(나이스)'를 연발하기도 했다.이 같은 양국 대통령의 대화가 공개되면서 제나일 펜은 순식간에 화제가 됐다.대통령실에 의뢰를 받아 제작한 이 펜은 원목에 드릴링을 한 뒤 만년필 펜촉 대신 ‘모나미 네임펜’을 삽입해 서명에 용이하게 제품을 특별 제작했다. 펜 뚜껑 위쪽과 펜대 상단엔 태극 문양과 봉황 문양을 각각 각인했다.제나일은 가구를 만들던 청년들이 만든 업체로, 문재인 정부 시절 청와대에 기념 만년필을 여러 차례 납품해 온 인연이 있는 것으로 알려졌다.강홍민 기자 khm@hankyung.com