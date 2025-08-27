▲UN피스코·케이랑·비반트코리아 삼각 동맹으로 ‘비건 에코 가죽 제품’ 세계화. 출처=UN피스코

UN한반도평화번영재단(명예이사 반기문·사무총장 허준혁, 이하 ‘UN피스코’)이 비건 에코가죽 전문회사인 케이랑(대표이사 노원찬), 비반트코리아(대표이사 최정숙)와 손을 잡았다.지난 26일 케이랑 노원찬 대표와 비반트코리아 최정숙 대표는 서울시 방배동에 위치한 UN피스코 사무실에서 허준혁 사무총장과 만나 상호협력 체계 및 발전을 위해 업무협약을 체결했다.통일부 산하 UN피스코는 반기문 명예이사장과 김덕룡 이사장, 허준혁 사무총장을 중심으로 국제 네트워크를 갖춘 조직이다. 한반도 및 국제사회 대상으로 탄소중립 홍보에 힘써온 단체로 ▲세계 한민족의 네트워크사업 ▲국제기구, 국가, 지방자치단체, 공공기관 연구기관, 기업 등의 용역사업 ▲민간차원의 남북교류와 협력 및 공동사업 등을 목표로 지난 2019년 11월 출범한 단체다.케이랑은 지난 25년간 버섯 균사체를 활용한 버섯 가죽과 대나무 섬유를 활용한 대나무 가죽 등 바이오매스 함유율 80% 이상의 비건 에코가죽을 독자적으로 연구하고, 국내 최초로 대량 생산까지 가능케 한 회사다.이번 협약은 단순한 기술과 브랜드의 만남을 넘어, 환경·산업·글로벌 네트워크라는 세 축이 결합한 상징적인 일이다. 특히 ESG, 탄소중립, RE100 등 글로벌 스탠다드와 맞물려 우리나라가 지속 가능 패션 생태계를 주도하는 기폭제가 될 것으로 전망된다. 산업·환경·명품 브랜드를 잇는 ‘삼각축’을 결성한 셈이다.패션 업계 전문가들은 “한국이 기술력과 브랜드 파워, 글로벌 네트워크를 동시에 확보했다는 점에서 세계 시장 공략의 발판이 마련됐다”며 “비반트가 단순한 패션 브랜드가 아닌 ‘K-지속 가능 명품’의 상징으로 자리매김할 가능성이 크다”고 분석했다.한편, 케이랑과 비반트코리아는 자연 순환형 PLA 소재를 기반으로 한 비건 에코가죽인 버섯 가죽과 대나무 가죽, 커피 가죽을 미국과 이탈리아, 호주, 덴마크, 일본, 홍콩 등으로 수출 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com