다이소, 천일염 바디케어 전문 브랜드 입점… 생활용품점에서 만나는 새로운 소비 트렌드

코로나19 이후 ‘홈케어·홈스파’ 문화가 자리 잡으면서 집에서 간단히 피부를 관리하는 소비자가 늘었고, 이에 따라 바디케어 제품의 유통 경로도 다양해지고 있다.국산 천일염 전문 바디케어 브랜드 솔테라피는 이러한 흐름에 맞춰 바디워시, 바디스크럽, 입욕제를 다이소에 동시 입점시켰다고 밝혔다.솔테라피는 우리나라 서해안 천일염을 주원료로 활용해, 미네랄 성분이 풍부하고 자극은 줄인 제품을 선보이고 있다. 특히 천일염을 활용한 독자적인 공정으로 피부 각질과 노폐물 관리뿐만 아니라 보습 유지에도 중점을 두고 있다.대표 제품 ‘솔트앤오일 바디스크럽’은 서해 갯벌 천일염을 정제해 사용하며, 피부 자극 테스트를 거쳐 민감성 피부에도 사용할 수 있도록 만들어졌다. 사용 시 각질을 부드럽게 정돈하면서도 오일 성분이 남아 촉촉한 마무리감을 준다. 또한 은은한 향이 오래 지속돼 소비자들 사이에서 만족도가 높다.‘솔트아크네 바디워시’는 천일염의 정화 작용에 유칼립투스 향을 더해 여름철 땀과 피지로 인한 피부 고민을 관리할 수 있도록 기획됐다. 아울러 ‘배쓰솔트’는 천일염에 쑥, 쌀, 벌꿀 등 자연 유래 성분을 배합해 목욕 시간을 통해 피로 회복과 휴식을 동시에 느낄 수 있게 한다.업계 관계자는 “국산 천일염 바디케어 전문 브랜드가 생활용품점 채널에 들어온 것은 소비자 접근성을 크게 넓히는 계기”라며 “백화점과 마트에서만 접하던 제품을 이제 가까운 매장에서 합리적으로 경험할 수 있다는 점에서 시장에 긍정적 파급력이 있을 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com