김건희특검, 국민의힘 압수수색 영장 재청구로 가닥

김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색 영장을 다시 청구할 계획이다.27일 특검팀 관계자는 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 열린 정례 브리핑에서 “압수수색은 당원 명부 확보가 아니라 특정인의 당원 가입 여부를 확인하기 위한 협조 요청 차원”이라며 “영장 재청구를 준비 중”이라고 밝혔다.그는 또 “다른 수사 일정으로 인해 다소 지연되고 있는 점은 사실”이라고 덧붙였다.앞서 특검은 지난 13일과 18일 두 차례에 걸쳐 서울 영등포구에 위치한 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 시도했지만 국민의힘 측이 강하게 반발하며 협조를 거부해 집행이 무산됐다.이번 수사는 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 제기된 이른바 ‘통일교 조직적 입당’ 의혹과 관련돼 있다.당시 친윤계 핵심 인사로 거론된 권성동 의원의 당대표 출마를 지원하기 위해 윤영호 전 통일교 세계본부장이 건진법사로 알려진 전성배 씨와 공모해 통일교 신도들을 대거 국민의힘에 입당시켰다는 의혹이다.특검팀은 이번 의혹의 실체를 규명하기 위해 통일교와 국민의힘 간 조직적 연관성을 확인하는 데 주력하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com