인사하는 안철수 국민의힘 의원 사진=연합뉴스

대선과 당 대표 선거에서 모두 쓴 맛을 본 국민의힘 안철수 의원이 지역구 챙기기에 나섰다.27일 안 의원의 SNS에 따르면 그는 “분당 재건축, 더 높이 지을 수 있게 됐습니다”라는 게시물을 올렸다.안 의원은 “지난 7월 제가 발의한 법안이 반영된 군사기지 및 군사시설 보호법 시행령 개정안이 국무회의를 통과했다”며 “이로써 분당 재건축의 큰 걸림돌이었던 높이 제한 규제가 완화됐다”고 밝혔다.이어 “과정은 결코 순탄하지 않았다”며 “비행안전구역 내 고도제한 기준은 국제규범이자 안보와 관련된 사안으로 다양한 이해관계자를 설득은 물론 정부 각 부처와 긴밀한 조율이 필수적이었다”고 설명했다.그는 “저는 지난 정부 때부터 꾸준히 관계자들과 협의를 이어왔고 현 정부 들어서도 법안 발의 및 소통을 멈추지 않았다”며 “오랜 시간과 노력을 들여야 바꿀 수 있는 규제이기 때문”이라고 부연했다.이어 “2024년 9월 캐나다 몬트리올에 위치한 국제민간항공기구(ICAO)를 직접 방문해 성남 서울공항의 고도제한으로 인해 분당 주민들이 겪고 있는 불편과 재산권 침해 문제를 설명하고 규제 완화를 강력히 요청했다”며 “ICAO는 전 세계 민간공항의 기준을 설정하는 국제기구로 이곳의 기준 변화가 군공항 관련 규제에도 영향을 미치기에 ICAO와의 소통은 반드시 필요한 절차였다”고 본인의 업적을 거듭 강조했다.또한 “올해 5월에는 국토교통부 장관을 만나 고도제한 완화를 위한 정부 차원의 협조를 촉구했고 국방부와도 지속적으로 소통하며 실질적인 변화를 이끌어 내는 데 집중, 의미 있는 성과를 만들어냈다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com