스카이브, 환자맞춤형 수술 플랫폼 ‘니자인’으로 인천TP 지원사업 선정

정형외과 의료기기 및 디지털 헬스케어 전문기업 ㈜스카이브(Skyve Co., Ltd.)는 자사의 웹 기반 인공관절 수술계획 협업 프로그램 '니자인(Kneesign)'을 위한 매뉴얼 및 홍보 영상 제작 과제가 보건복지부 광역형 국산의료기기 교육훈련 지원센터 연계 사업인 인천테크노파크(ITP)의 국산의료기기 교육훈련 컨텐츠 제작지원에 선정됐다고 밝혔다. 이는 지난 '성남 광역형 국산의료기기 교육훈련센터 지원사업' 선정에 이은 쾌거다.이번 인천테크노파크 지원사업을 통해 스카이브는 '니자인'의 사용법과 임상적 가치를 담은 전문 매뉴얼과 홍보 영상을 제작한다. 특히 국문과 영문 버전을 모두 제작하여, 향후 해외 학회 참여는 물론 글로벌 바이어 및 의료진과의 소통을 강화하고 해외 시장 진출의 발판을 마련한다는 계획이다.'니자인'은 의료진이 웹 환경에서 환자의 2D 의료 데이터를 기반으로 인공관절 수술을 3차원으로 계획하고, 그 결과를 반영한 환자 맞춤형 수술기구(PSI, Patient-Specific Instrumentation)인 '니비게이트(Kneevigate)'를 제작하는 플랫폼이다.여기에 최근 '니비게이트'가 보건복지부로부터 '평가유예 신의료기술'로 선정되는 성과를 더했다. 오는 9월 1일부터 의료기관에서 '니비게이트'를 이용한 환자 맞춤형 인공관절 수술이 가능해진다.스카이브는 지난 성남산업진흥원 주도 과제를 통해 흥케이병원과 함께 국산 PNK 인공슬관절을 연계한 수술 교육 프로그램을 개발하며 임상 현장의 숙련도 향상을 위한 기반을 다져왔다.스카이브 강경탁 대표는 "연이은 정부 지원 사업 선정은 우리의 기술력과 플랫폼의 가치를 인정받은 결과"라며, "특히 '니비게이트'의 신의료기술 선정으로 국내 시장 확대의 길이 열린 만큼, 이번 사업으로 제작될 국영문 콘텐츠를 통해 글로벌 시장 진출에도 박차를 가하겠다"고 포부를 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com