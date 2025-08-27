미스터멘션, 대한민국 숙박세일페스타 참여

공유숙박 및 한 달 살기 플랫폼 미스터멘션이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주최하는 ‘2025 대한민국 숙박세일페스타’에 참여하며 다양한 할인 혜택과 이벤트를 선보이고 있다.미스터멘션은 이번 행사에서 정부가 지원하는 기본 숙박 할인쿠폰에 더해 최대 15%의 중복 추가 할인 쿠폰을 제공한다. 이와 함께 이와 함께, 미스터멘션은 고객 성원에 보답하기 위해 최대 100만 원 상당의 제주 왕복 항공권 교환권 증정 이벤트를 마련했다.행사 기간 동안 숙박을 예약한 고객 중 추첨을 통해 항공권과 렌터카 혜택을 제공한다. 뿐만 아니라 렌터카, 제주 주요 관광지 입장권, 씨라이프부산아쿠아리움 입장권 등 여행객을 위한 제휴 혜택도 다양하게 마련되어 있다. 제휴 식당과 카페에서는 최대 60%까지 할인받을 수 있는 등 여행에 필수 혜택들이 준비되어 있다.동시에 한국관광공사와 협력해 운영 중인 체험 프로그램에서도 추가 혜택이 제공된다. ‘부산다이브’(해변요가·프리다이빙)와 ‘부산나이트라이딩’(광안리 자전거 야경투어) 등은 기존 할인가에서 추가 5%가 적용돼 최대 65% 할인된 가격으로 이용 가능하다. 미스터멘션은 공유숙박 실증특례를 기반으로 기존 호텔·모텔·펜션 외에도 도심 속 다양한 숙소를 제공할 예정이다.특히 에어비앤비와의 업무협약(MOU)을 통해 에어비앤비 숙소 예약도 가능해, 타 플랫폼과 비교했을 때 보다 폭넓은 선택지를 제공한다는 점에서 주목받고 있다.올해 가을편 숙박세일페스타는 8월 20일부터 10월 30일까지 약 두 달간 진행된다. 행사 기간 중 비수도권 및 특별재난지역 숙소를 대상으로 최대 5만 원의 할인 쿠폰이 매일 오전 10시 선착순 발급된다. 이용자는 가을편과 특별재난지역편 각각 1매씩, 총 2매까지 사용할 수 있다. 할인쿠폰은 미스터멘션 회원가입 후 간단히 발급할 수 있으며, 결제 시 활용가능한 숙소의 경우 쿠폰사용을 통해 할인받을 수 있다.다만 쿠폰은 선착순 발급예정으로 조기 소진될 수 있어 신속한 발급과 사용이 필요하다.미스터멘션 정성준 대표는 “대한민국 숙박세일페스타 참여를 통해 합리적인 가격과 차별화된 숙소 경험을 동시에 제공하고자 한다”며 “추가 할인과 항공권 이벤트를 통해 여행객들이 새로운 방식의 숙박과 여행을 경험할 수 있기를 기대한다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com