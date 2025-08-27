좌로부터 남이현 CTO, 이지효 CEO 사진=파두제공

“고객 다변화를 통해 5세대 제품으로 전 세계 컨트롤러 시장에서 5%대 점유율을 달성하고 6세대 제품으로는 시장점유율을 20%로 끌어올릴 것이다”27일 이지효 데이터센터 반도체 전문기업 파두 대표이사는 창립 10주년을 맞아 “인공지능(이하 AI)시대에 맞춰 글로벌 선도 반도체 기업으로 도약하겠다”는 포부를 밝혔다.이 대표는 이날 3세대에 걸친 데이터센터의 진화과정을 설명하며 GPU 중심으로 급격한 기술변화와 시장구도 변동을 야기하고 있는 ‘3세대: AI시대’에 파두가 어떻게 메모리의 한계를 극복하고 AI스토리지의 선도기업으로 성장할 것인지에 대한 ‘파두 2.0 비전’을 공개했다.특히 파두는 그동안 실적의 부침 속에서도 끊임없는 연구개발과 고객발굴 노력 끝에 최근 글로벌 4대 하이퍼스케일러 중 2개 고객 및 주요 서버기업 2곳을 확정 짓고 본격적인 실적개선에 시동을 걸었다고 밝혔다.회사가 따로 공개한 적은 없지만 파두의 주요 고객사로는 SK하이닉스, 샌디스크, 메타, 엔비디아 등이 꼽혔다.이 중 빅테크로 불리는 하이퍼스케일러 고객사는 메타 한 곳으로 알려졌는데 이날 발표에 따라 반도체 업계에서는 나머지 한 곳이 아마존일지 구글일지 마이크로소프트일지 궁금증이 일고 있다.파두는 지난 2015년 서울대학교 스토리지 구조 연구실 연구진을 중심으로 설립됐다.첫 제품인 Gen3 SSD컨트롤러부터 글로벌 고객을 확보하는데 성공했고 인공지능(AI)시장이 급성장하면서 지난해 말 내놓은 Gen5 컨트롤러가 판매가 크게 늘어나 올해 사상 최대 매출을 기대하고 있다.현재 파두는 차세대 Gen6 컨트롤러를 개발 중으로 이를 통해 장차 글로벌 4대 하이퍼스케일러 모두를 고객사로 확보하는 것을 목표로 하고 있다.또한 세계 6대 낸드플래시 메모리 반도체 업체 중 절반 이상과 협업을 본격화할 계획이다.이 대표는 “지난 10년간 수많은 어려움을 거쳐 이제 글로벌 시장에서의 성과를 보여줄 수 있는 단계에 이르렀다”며 “글로벌 반도체 전쟁의 최전선에서 경쟁하며 쌓아온 경험은 무엇보다 소중한 자산이다. 대한민국을 대표하는 팹리스로서 글로벌 선도 반도체 기업으로 성장해 고객과 시장, 주주, 사회에 보답하겠다”라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com