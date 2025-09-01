닛케이 증시를 보여주는 도쿄 증권거래소 전광판 모습. 사진 AFP=연합뉴스

닛케이지수, 연일 사상 최고치 경신

AI·방산·엔터가 이끌어

평균 PBR 1.6배에 육박

초단기 매매 과징금 대상 확대

최근 일본 닛케이지수가 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 지난 8월 12일 닛케이지수는 4만2718까지 오르며 작년 7월 세운 기록을 약 1년 만에 갈아치웠다. 이어 13일, 15일, 18일까지 세 번 더 역대 최고치를 경신했다. 소니그룹, 소프트뱅크그룹, 미쓰비시중공업, 산리오 등 주요 상장사의 견조한 실적이 미국 관세 우려를 잠재웠다. 일본 기업들의 사상 최대 규모 자사주 매입도 증시 상승에 힘을 보탰다.8월 12일 닛케이지수는 전 거래일 대비 2.15% 오른 4만2718로 장을 마쳤다. 작년 7월 11일 세운 종전 사상 최고치인 4만2224를 약 1년 만에 갈아치웠다. 주가 상승 기점은 올해 7월 23일 미·일 관세 협상 타결이다. 미·일은 상호관세와 자동차 관세 모두 15%에 합의했다. 닛케이지수는 이날 이후 종가 기준 4만 선 아래로 떨어진 적이 없다.소니그룹은 최대 1000억 엔으로 예상했던 관세 부담이 700억 엔 수준으로 축소할 것으로 전망하며 올해 이익 전망치를 상향 조정했다. 작년보다는 여전히 10%가량 이익이 줄어들 것으로 전망했지만 주가는 올 들어 20% 이상 오르며 상장 이후 최고치까지 상승했다.미·일 관세 합의 이후 일본 증권사 등 애널리스트가 담당 기업의 실적 전망을 수정한 사례는 834건에 달한다. 이 가운데 약 60%가 상향 조정됐다. 전자기기 등 산업에서 상향 조정이 두드러진다.일본 상장사들의 공격적인 자사주 매입도 증시 상승 요인으로 꼽힌다. 작년 8월부터 올해 7월까지 상장사의 자사주 매입 규모는 11조 엔으로 1년 전보다 70% 증가했다. 현금을 쌓아두는 대신 자본 효율에 대한 인식이 높아지면서 대규모 자사주 매입이 늘었다.8월 13일엔 미국 기준금리 인하를 기대한 매수세가 일본 증시에 확산했다. 미국 경제가 견고한 상황에서 기준금리 인하 재개는 미래 경기 악화에 선제 대응하는 ‘예방적 금리인하’로 인식될 수 있다. 시장은 2019년 등 과거 미국의 예방적 금리인하 국면에서 전 세계 증시가 크게 올랐던 기억을 떠올리고 있다.15일엔 일본 경제가 올해 2분기까지 다섯 분기 연속 성장한 것으로 나타났다. 다섯 분기 연속 성장은 2016년 3분기부터 여덟 분기 연속 성장한 이후 최장 기록이다. 경기가 완만하게 회복하고 있다는 평가다. 일본 내각부가 이날 발표한 2분기 실질 국내총생산(GDP·속보치)은 전기 대비 0.3% 증가했다. 연율 환산 기준 성장률은 1.0%이다.일본 증시를 업종별로 보면 인공지능(AI), 방산, 엔터테인먼트 등이 상승세를 이끌고 있다. 반도체 설계 기업 ARM을 두고 있는 소프트뱅크그룹이 대표적이다. 올해 4~6월엔 4218억 엔의 순이익을 거두며 해당 분기 기준 4년 만에 흑자를 달성했다. AI 관련 기업 등에 투자하는 비전펀드가 실적 개선을 이끌었다. 소프트뱅크그룹 주가는 올 들어 60% 넘게 급등했다.지정학 리스크가 커지며 방산주도 오름세다. 미쓰비시중공업이 눈에 띈다. 8월 초엔 호주 정부가 신형 호위함 도입 사업과 관련해 일본과 우선 협상하겠다고 발표했다. 호주는 호위함을 제조할 미쓰비시중공업 등과 협상을 거쳐 연내 정식 계약을 체결할 것으로 전망된다. 미쓰비시중공업 주가도 올해 70%가량 뛰었다.미국 관세 영향을 덜 받는 엔터테인먼트 관련 종목도 주목받고 있다. 헬로키티 등으로 유명한 산리오가 대표적이다. 일본 국내외에서 호조를 보이는 라이선스 사업이 이익을 견인하고 있다. 산리오 주가도 올해 40% 넘게 올랐다.반면 일본의 주력 산업인 자동차는 아직 맥을 못추고 있다. 올 들어 도요타 주가는 여전히 마이너스 상태다. 자동차 관세 인하가 결정되면서 조금씩 회복하고 있지만 아직 1년 전 수준에는 도달하지 못했다.일본 재무성이 발표한 7월 무역통계에 따르면 대미 수출액은 작년 7월 대비 10.1% 감소한 1조7285억 엔이었다. 넉 달 연속 감소했다. 일본의 주력 수출품인 자동차 수출액은 28.4% 줄어든 4220억 엔으로 집계됐다. 수출 대수도 3.2% 감소한 12만3531대였다.8월 18일 닛케이지수는 전 거래일 대비 0.77% 상승한 4만3714에 거래를 마쳤다. 앞서 일주일 새 세 번이나 최고치를 경신한 만큼 상승세가 둔화할 것이란 전망이 많았다. 전체적으로 눈에 띄는 재료가 없는데도 매수 에너지가 강하다는 분석이 나왔다.이날 증시 상승을 이끈 종목은 평소와 달랐다. 도쿄일렉트론, 소니그룹이 각각 2.13%, 2.53% 하락하는 등 일본 증시 주력으로 꼽히는 반도체, 전자기계 관련 종목의 상승세는 약했다. 일본은행의 기준금리 인상 기대로 상승세였던 은행주도 줄줄이 떨어졌다.반면 10년 만에 최고가를 기록한 J프론트리테일링과 이세탄미쓰코시 등 소매업, 스즈키 등 자동차를 중심으로 다양한 종목이 시장 전체를 지탱했다. 충분한 물량을 확보하지 못한 투자자를 중심으로 상대적으로 저평가된 종목을 찾고 있다는 분석이다.닛케이지수 구성 종목의 평균 주가순자산비율(PBR)이 1.6배에 육박하며 증시 상승세가 이어질 것이란 전망이 나온다. 닛케이지수 구성 종목의 평균 PBR은 현재 1.58배로 작년 3월과 7월에 기록한 1.57배를 웃돌았다.니시 데쓰히로 노무라증권 집행임원은 “해외 투자자는 (일본 주식에 대해) 연초부터 여전히 쇼트(매도 포지션) 상태에 있다”며 매수세가 더욱 강화할 것으로 내다봤다. 닛케이지수 전망에 대해선 “연말까지 4만5000 수준을 보고 있다”고 밝혔다.닛케이지수가 연일 사상 최고치를 갈아치우자 ‘속도위반’ 우려도 나온다. 니혼게이자이신문은 “모멘텀 주도형 주가 상승 국면이 지나면 계기에 따라 큰 폭의 조정 가능성도 있다”며 “주가 상승 전망이 강해지는 것과 동시에 투자자는 안전벨트를 더 단단히 매야 할 시점”이라고 지적했다.일본 정부는 100만분의 1초 단위로 주식 매매를 반복하는 ‘고속 거래(HFT)’ 부정행위 단속을 강화하기로 했다. 일본 금융청은 초단기 매매를 의미하는 HFT로 시세를 조종하면 과징금 대상을 확대하기로 했다. HFT는 대량 매수 주문으로 주가를 올린 뒤 순식간에 매도하는 악질적 수법으로 비판받고 있다.일본 금융상품거래법은 시장 참가자가 대량 주문 등으로 주식 등 유가증권 가격을 의도적으로 조종하는 행위를 금지한다. 이를 위반하면 과징금을 부과하는데 1회당 거래에서 부정하게 얻었을 가능성이 있는 이익이 과징금 산정의 근거가 된다. 다만 지금은 거래당 부정 이익이 1만 엔 미만이면 과징금 부과 대상이 아니다. 금융청은 법을 개정해 1만 엔 미만 소액 부정 이익에도 과징금을 부과할 방침이다.한편 미국 관세에 따른 기업 실적 하락 우려가 과도했다는 지적이 힘을 얻으며 일본은행이 기준금리 추가 인상에 나설 가능성이 높아졌다는 관측이 나온다. 일본은행은 올해 1월 기준금리를 연 0.25%에서 연 0.5%로 올린 이후 네 차례 열린 금융정책결정회의에서 모두 금리를 동결했다. 시장에서는 일본은행이 10월 금리를 올릴 것이라는 전망이 나오고 있다.이에 따라 일본 국채 금리도 덩달아 뛰고 있다. 일본의 장기금리 지표인 10년 만기 국채금리는 상승세를 이어가면서 지난 8월 27일 또다시 약 17년 만에 최고치를 기록했다. 도쿄 채권시장에서 10년 만기 국채금리는 이날 한때 연 1.625%를 찍었다. 글로벌 금융위기 때인 2008년 10월 이후 최고치다.도쿄=김일규 한국경제 특파원 black0419@hankyung.com