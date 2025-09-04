사진=연합뉴스

◆ 미국 중앙은행까지 흔드는 트럼프 정부

◆ 트럼프발 국가자본주의가 무서운 이유

체제상으로 미국의 상징은 정치적으로 ‘민주주의’, 경제적으로 ‘자유시장경제’다. 전자는 2021년 1월 대선 결과에 불만을 품은 친트럼프 키즈에 의해 의회 의사당이 점령당하는 사태를 계기로 무너졌다. 최근에는 후자마저 위협당하면서 국가자본주의로 대체되는 것이 아닌가라는 우려가 빠르게 확산되고 있다.문제의 발단은 조 바이든 정부 시절 반도체 지원법, 즉 칩스법(Chips Act))에 따라 지원된 보조금을 지분으로 되돌려 받겠다는 트럼프 정부의 발상 때문이다. 주식 민주주의를 지향하는 미국 증시 정책의 기본 원칙상 지분을 확보한다는 것은 국가가 민간기업 경영에 직접 참가하겠다는 의미와 같다. 자유시장경제의 최대 도전이다.더 우려되는 것은 의회와 법원을 점령한데 이어 중앙은행(Fed)까지 본격적으로 흔들고 있다. 트럼프 정부가 민간기업 경영까지 손대기 시작하면 국가자본주의는 사회주의 체제로 수렴될 확률이 높다. 벌써부터 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 뭐가 다른가라는 시각이 고개를 들고 있다.경제학적으로 자본주의 역사를 되짚어 보면 인간의 합리성을 바탕으로 자유시장경제 원리를 존중하는 고전학파를 자본주의1.0 시대라 부른다. 공급은 스스로 수요를 창출한다는 ‘세이의 법칙(Say’s law)’을 굳게 믿은 고전학파에서는 시장에서 수급 불균형이 일어나면 궁극적으로 균형점에 도달해 특정국 경기가 큰 어려움이 없을 것으로 봤다.하지만 합리적이라는 인간이 탐욕을 부리고 각국이 관세장벽을 치면서 시장의 실패가 발생했다. 1927년 이후 강세장이 지속되는 속에 영국을 지원하기 위해 돈을 풀면서 끼기 시작했던 증시 거품부터 붕괴됐다. 실물경제는 수요처를 찾지 못하는 과정에서 누적된 초과 공급으로 대공황이 발생했다. 자본주의1.0 시대의 종언이다.고전학파가 좀처럼 해결책을 제시하지 못하는 상황에서 혜성처럼 나타난 것이 존 메이너드 케인스였다. 시장이 해결하지 못하는 초과 공급은 국가가 수요를 창출해 해결해야 한다는 것이 그의 논리다. 시장과 국가 간 혼합체제인 자본주의2.0 시대의 시작으로 케인스 이론은 지금도 주류 경제학의 위상을 유지하고 있다.화려한 꽃이 시들면 보기가 더 싫듯이 2차 오일쇼크 이후 스태그플레이션이 발생하자 케인스 이론은 맥을 못 추었다. 총수요 관리 면에서 침체된 경기를 살리자니 물가가 더 오르고 물가를 잡자니 경기가 더 침체되기 때문이다. 무력화된 고전학파와 케인스 학파 이외의 획기적인 정책 처방이 필요했다.제3의 방안으로 많은 이론이 제시됐다. 정책 목표와 수단 수를 같이 가져가자는 ‘틴버켄 정리’, 감세로 경제 의욕을 고취시켜 스태그플레이션을 해결하자는 아서 래퍼의 ‘공급 중시 경제학’, 시장 불균형은 가격(price)이 아니라 수량(Quantity)에 의해 조정돼야 한다는 배로-그로스먼의 ‘불균형 이론’ 등이 대표적인 예다.주류 경제학의 혼재로 대변되는 자본주의3.0 시대의 돌파구를 찾은 것이 글로벌화다. 특정국이 자국이 해결하지 못하는 현안을 욕망의 일치 국가와의 교역을 통해 해결할 목적으로 여덟 차례에 걸친 GATT(관세와 무역에 관한 일반협정) 협상 끝에 1995년에 출범했던 것이 세계무역기구(WTO) 체제다.무려 50년에 걸친 산고의 고통 끝에 출범한 만큼 WTO 체제에 대해서는 기대가 높았지만 의외로 빨리 무기력해졌다. 모든 회원국에 골고루 돌아갈 것으로 기대했던 WTO 체제 혜택이 고비용 부담국의 희생을 바탕으로 저비용 부담국에 돌아갔기 때문이다. 오히려 중국이 급부상하는 가운데 미국은 금융위기, 유럽은 재정위기가 발생했다.미국의 결단은 오래가지 않았다. 2017년 출범한 트럼프 정부는 자국의 대외정책부터 국익을 강조하다가 집권 2기 들어서는 타국의 이익까지 빼앗는 돈로(DonRoe)주의를 지향하고 있다. 대내 정책은 시장과 통화정책보다 국가와 재정정책의 역할을 중시한다. 재정도 감세를 통한 공급 중시 경제학과 빚내서 더 쓰자는 현대통화이론을 결합한 독특한 형태다.트럼프발 국가자본주의의 최종 목표는 ‘미국의 재건(MAGA)’이다. 금융위기 이후 버락 오바마와 조 바이든 민주당 집권 시절에 크게 손상됐다고 본 국제 위상과 중국과의 경제패권 다툼에서 주도권 상실에 따른 반작용에서 나온 경제정책이다. 한마디로 글로벌 이익과 미국 국익 간 상충될 때는 후자를 중시하겠다는 것이 골자다.지난 1월 트럼프 대통령 취임 이후 미국 주도의 다자 협상은 한 건도 이뤄지지 않았다. 각국의 국제규범 이행력과 구속력은 제2차 세계대전 이후 가장 낮은 수준이다. 무역분쟁을 해결하는 WTO 내 분쟁처리기구(DSB)가 무력화된 지는 오래됐다. 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 WTO 체제가 30년 만에 가고 트럼프라운드 시대가 전개됐다고 말할 정도다.국제통화질서에서는 미국 이외 국가의 탈(脫)달러화 조짐이 주목된다. 세계경제 중심권이 이동됨에 따라 현 국제통화제도가 안고 있었던 문제점, 즉 △중심통화의 유동성과 신뢰성 간 ‘트리핀 딜레마(Triffin’s dilemma)’ △중심통화국의 과도한 특권 △국제 불균형 조정메커니즘 부재 △과다 외화보유 부담 등이 심해지면서 탈달러화 조짐이 빨라지는 추세다.현재 국제통화제도는 1976년 킹스턴 회담(길게는 스미스소니언 체제 포함) 이후 시장의 자연스러운 힘에 의해 형성된 것으로 국가 간 조약이나 국제협약이 뒷받침되지 않아 ‘없는 시스템(non-system)’ 혹은 ‘젤리형 시스템(jelly system)’으로 지칭된다. 그 결과 킹스턴 회담 이후 달러 중심의 브레턴우즈 체제는 이전보다 느슨하고 불안한 형태로 유지돼 왔다.시스템이 없는 국제통화제도에서는 기축통화의 신뢰성이 저하되더라도 이를 조정할 제도적 장치가 없다. 스테이블코인 등 새로운 기축통화가 필요하다는 주장이 제기되고 있으나 아직까지 달러화를 대체할 수 있는 통화는 없다. 유일한 기축통화국인 미국은 대외불균형을 시정하려고 하지만 무역흑자국은 이를 조정할 유인이 없어 환율전쟁이 수시로 발생한다.‘틀’에 해당하는 국제규범과 이를 토대로 한 세계경제와 국제통화질서가 흐트러지면 경제주체(시장 포함)는 혼란스러워질 수밖에 없다. 그 대신 트럼프 대통령과 같은 포퓰리스트가 판치면서 국수주의가 기승을 부린다. 세계화 종말을 의미하는 ‘탈글로벌라이제이션(de-globalization)’이란 용어가 나오는 것도 이 때문이다.미국은 속지주의 원칙을 취한다. 트럼프 정부가 미국에 진출한 삼성전자를 비롯한 한국 기업의 지분을 인수한다면 궁극적으로 지향하는 목표는 자국화이다. 국민경제 3면 등가 법칙상 미국에 진출한 해외 기업이 미국화된다면 생산, 분배, 지출 면에서 혜택이 모두 미국으로 귀착된다. 트럼프발 국가자본주의가 무서운 것도 이 때문이다.트럼프노믹스2.0을 지탱하고 있는 이론이 자본주의4.0 시대로 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다. 경제이론으로 구분한 자본주의가 앞으로 상당 기간 혼돈의 시대가 전개될 것으로 보는 거도 이 때문이다. 특정국 경제정책의 최종목표인 국민의 후생 증대를 위한 최선의 방안은 민주주의와 시장경제다. 트럼프발 국가자본주의도 결국 이 길로 돌아올 것으로 예상된다. 그 어느 국가와 기업보다 한국과 우리 기업이 절실하게 바라는 희망 사인이기도 하다.