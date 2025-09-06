"여기 한국 편의점 맞아?"...확 바뀐 세븐일레븐

오하요의 ‘저지우유푸딩’. 사진=세븐일레븐

글로벌 직소싱으로 제품 차별화

해외 식품 회사와도 직접 협업

매장 구성도 확 바꾼다

세븐일레븐 뉴웨이브대전둔산점.

[비즈니스 포커스]“해외에서만 살 수 있었던 제품들을 국내에서도 편하게 구매할 수 있도록 관련 상품 수를 늘려나가는 상황이다.” 편의점 세븐일레븐의 국내 운영사인 코리아세븐 관계자는 한경비즈니스와의 통화에서 “최근 편의점 내부에 직소싱(직구매) 상품을 강화하고 있다”며 이같이 밝혔다.직소싱이란 해외 업체들과 계약을 맺고 제품을 들여오는 것을 의미한다. 코리아세븐은 현재 세계 각국에서 운영 중인 세븐일레븐과 자체브랜드(PB) 수입 계약을 채결해 이를 국내에서 판매 중에 있다. 경쟁 편의점과 제품 차별화를 두기 위해 이런 결정을 내렸다. 190여 종에 달하는 직소싱 제품을 국내 독점으로 판매하며 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다.편의점 세븐일레븐이 ‘이색 디저트 맛집’으로 주목받기 시작했다. 세븐일레븐의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 점포(세븐일레븐)에서만 판매하던 제품들을 대거 국내에 들여오면서다.소비자들의 반응도 뜨겁다. SNS를 통해 해외 먹거리나 디저트에 대한 관심이 높은 10대들이 세븐일레븐의 직소싱 제품을 인증하며 화제를 모으고 있다.다양하게 차별화된 상품을 앞세워 세븐일레븐은 경쟁이 치열한 국내 편의점 시장에서 반등을 노리고 있다.8월 27일 서울 시내의 세븐일레븐을 직접 찾으니 내부 관계자의 말처럼 판매하는 제품들이 예전과 크게 달라졌음을 확인할 수 있다. 매장 한쪽에선 여러 국가의 인기 먹거리를 판매하고 있었다. 해외를 가야만 맛볼 수 있었던 유명 간식들이다.세븐일레븐 관계자는 “내부 직원들이 엄선한 제품들로 해외 세븐일레븐에서 판매하던 PB 상품을 한국으로 공수하고 있다”고 소개했다.코리아세븐이 직소싱을 본격적으로 시작한 건 2023년이다. 차별화 전략 상품 기획 및 개발을 목적으로 글로벌소싱·PB팀을 신설했다. 젊은층을 중심으로 해외 세븐일레븐에서 판매하는 제품들이 큰 호응을 얻고 있는 트렌드를 반영한 것이다.이후부터 해당 팀의 직원들이 직접 해외로 나가 현지 인기 상품 또는 해외 세븐일레븐에서 판매하는 PB 상품을 한국으로 들여오고 있다. 세븐일레븐은 한국을 포함해 전 세계 19개국에 진출했는데 각 지역마다 특색 있는 PB 상품들을 판매 중이다.특히 한국 소비자들이 가장 많이 여행하는 국가인 일본의 경우 현지 세븐일레븐에서만 판매하는 맛 좋은 디저트들이 SNS에 공유될 만큼 인기다. 회사 관계자는 “세계 각국에서 인기 있는 제품들을 한국에 들여오고 있는데 특히 일본 제품들이 반응이 좋다”고 전했다.대표적인 제품이 ‘랑그드샤’다. 일본 세븐일레븐에서만 판매하던 PB 과자 제품으로 현지 여행 시 반드시 구매해야 할 ‘필수템’ 중 하나로 입소문 난 제품이었다.내부적으로 ‘이 제품을 한국 세븐일레븐도 들여와 판매하면 어떨까’라는 의견이 나왔고 즉시 실행에 옮겼다. 코리아세븐은 2023년 말부터 이 제품을 직소싱해 한국 편의점에서 판매하기 시작했다.전략은 적중했다. 랑그드샤는 한국에서 판매를 개시하자마자 큰 화제를 모으며 당시 전체 과자 매출(세븐일레븐 기준) 순위에서 1위를 찍기도 했다. 현재도 꾸준히 소비자의 관심을 받으며 과자 매출 상위권에 이름을 올리는 것으로 전해진다.랑그드샤의 성공적인 직소싱에 힙입어 코리아세븐은 더 많은 품목의 글로벌 상품을 국내에 들여오기로 결정한다. 하나둘 직소싱 제품 수를 늘려나간 끝에 현재 190여 종의 제품을 직소싱하기에 이르렀다. 앞으로 이를 더 늘려가겠다는 계획이다.코리아세븐 관계자에 따르면 글로벌 소싱 상품이 한국 시장에서 좋은 반응을 얻으면서 현재는 다양한 국가의 세븐일레븐에서 직소싱을 하면 어떻겠냐고 먼저 문의가 들어오고 있다.직소싱 제품들이 인기를 끌자 PB상품에서 한 걸음 더 나아가 최근에는 해외 식품 회사들의 제품을 직접 수입도 한다.예컨대 코리아세븐은 지난해 12월 일본 오하요유업을 설득한 끝에 이 회사의 히트 상품인 ‘저지우유푸딩’을 수입하는 데 성공했다.오하요가 해당 제품을 해외로 수출하는 것은 처음이었다. 코리아세븐은 1년간의 준비 끝에 고속페리선과 전문 컨테이너박스를 도입해 직소싱을 성공적으로 완수한 것으로 알려졌다. 이렇게 한국 세븐일레븐에서 판매 중인 저지우유푸딩은 현재 디저트 카테고리 판매 1위에 등극하며 세븐일레븐의 ‘효자 상품’이 됐다.이 외에도 세븐일레븐은 올해 일본 백화점, 면세점에서만 볼 수 있었던 프리미엄 디저트 ‘슈가버터샌드트리’나 일본 대표 제과사 중 하나인 후지야와 전략적 협업을 맺고 시즌 한정으로 나오는 후지야 신상품들을 현지 출시 일정과 맞춰 직소싱으로 선보이고 있다. 일본 현지에서도 나오는 족족 완판될 정도로 구하기 어려운 제품들이다.프랑스 프리미엄 베이커리 ‘파스키에’도 빼놓을 수 없다. 파스키에는 배우 최화정 씨가 ‘영혼을 바칠 맛’이라고 표현해 품절 대란을 일으킨 제품이다. 한국에서 직수입 상품이 큰 인기를 끌자 코리아세븐은 현지 회사와 직접 연락을 취해 파스키에를 단독 입점시키키도 했다.내년 초에는 일본 세븐일레븐에서 인기 있는 즉석음료 메뉴 중 하나인 ‘즉석 스무디’ 도입을 준비 중에 있다.세븐일레븐이 운영 계획인 즉석 스무디 기기는 일본 세븐일레븐에서 실제로 이용되고 있는 오리지널 스무디 기기다. 즉석 스무디는 과일, 요구르트 등으로 된 큐브를 소비자가 직접 갈아마시는 형태로 원재료의 신선함, 재미 요소와 더불어 합리적인 가격으로 일본에 방문하는 한국 관광객들에게 필수 먹거리로 자리 잡았다. 한국에서도 큰 인기를 끌 것이란 기대를 모으고 있다.차별화된 상품과 함께 매장에도 대대적인 변화를 줘 본격적으로 반등을 꾀할 예정이다. 코리아세븐은 가맹점 경쟁력을 강화하기 위한 혁신 모델 ‘뉴웨이브’를 지난해 론칭한 상태다. 올해부터 뉴웨이브 점포 확장에 집중하고 있다.기존의 세븐일레븐과는 확실히 다르다. 편의점의 핵심이자 근간인 푸드부터 신흥 콘텐츠인 패션뷰티 제품들의 구성을 더욱 강화했다. 여기에 현대적 감성의 공간 디자인을 앞세워 소비자들을 그러모은다는 계획이다.세븐일레븐은 대표적으로 뉴웨이브 모델에 푸드스테이션 개념을 도입했다. 카운터를 푸드코트형으로 조성해 즉석피자, 군고구마, 커피, 치킨, 구슬아이스크림 등 세븐일레븐의 대표 즉석식품들을 한눈에 보고 구매할 수 있다.새로운 신성장동력으로 내세운 패션·뷰티 카테고리의 경우 전문 뷰티 매장의 숍인숍(Shop in Shop) 분위기를 연출하는 전용 진열대를 별도 구성했다. 오직 세븐일레븐에서만 만나볼 수 있는 차별화 상품들을 주로 구성하되 일반 점포의 공간적 특성을 고려해 상품 구색은 집약적으로 운영한다.현재 한국 편의점 시장은 CU와 GS25 2강 체제다. 다양한 변신을 시도 중인 코리아세븐은 업계 지각변동을 일으켜 3강 체제를 구축하겠다는 청사진을 제시했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com