중기부 ‘창업기업동향’ 발표...4년째 감소

도·소매, 숙박·음식점 경기침체 직격탄

지난해 서울 삼성동 코엑스에서 열린 IFS 프렌차이즈 창업·산업 박람회를 찾은 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 사진=연합뉴스

올 상반기 창업 기업 수가 전년대비 7.8% 감소한 57만4401개로 나타났다. 특히 경기침체 여파로 인한 도매·소매·숙박업의 창업이 크게 줄었다.28일 중소벤처기업부(장관 한성숙)가 발표한 ‘2025년 상반기(1월~6월) 창업기업동향’에 따르면 지난해 같은 기간에 비해 창업 기업 수는 4만8359개 감소했다. 지난 2021년 상반기의 73만260개 이후 4년 연속 감소세를 보이고 있다.업종별로 보면 ‘금융·보험업’ 창업이 투자시장에 자금 유입 증가에 따라 21.9% 증가했다. ‘전문과학기술서비스업’ 역시 온라인 유통 활성화에 따른 광고대행업 및 디지털 전환 확대에 따라 1.7% 증가했다.반면 소비침체의 직격탄을 맞은 ‘도·소매업’과 ‘숙박·음식점업’은 각각 8.1%, 14.7% 창업이 감소했다. 전체 창업기업 감소의 주요인인 셈이다.연령별로는 모든 연령대에서 창업이 감소했다. 30대 미만의 청년창업이 14% 감소했고, 30대와 40대 창업도 각각 8.2%, 7.8% 줄었다.한편, 2025년 상반기 기술기반 창업은 10만 8096개로 전년대비 3481개, 3.1% 감소했다. 하지만 전체 창업에서 기술기반 창업이 차지하는 비중은 전년대비 0.9%포인트 증가했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com