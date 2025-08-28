국민건강보험공단 종로지사 모습. 24.1.29 /사진=한경 이솔 기자

2년째 유지돼온 건강보험료율의 인상 여부가 28일 결정된다.보건복지부는 이날 건강보험정책심의위원회(이하 건정심)를 열고 2026년도 건강보험료율 조정 여부와 구체적인 인상 폭을 확정할 예정이다.건정심은 건강보험 관련 최고 의결기구로, 보통 매년 8월 회의를 통해 다음 해 보험료율을 정한다. 결정된 내용은 복지부가 시행령을 개정해 이듬해 1월 1일부터 적용한다.현재 건강보험료율은 7.09%로 2024년과 2025년 두 해 연속 동결된 상태다. 2년 연속 동결은 제도 도입 이후 처음 있는 일이다.하지만 고령화로 인한 의료비 지출 증가와 지역·공공의료 투자 확대 등 재정 부담이 가중되면서 인상 가능성에 무게가 실린다.복지부는 이미 국정기획위원회에 약 2% 안팎의 인상안을 보고한 것으로 알려졌지만 국민의 경제적 부담을 고려해 인상폭이 조정될 여지도 있다.한편, 2010년 이후 건강보험료율은 거의 매년 올랐다. 2010년 4.9% 인상을 시작으로 2011년 5.9%, 2012년 2.8%, 2013년 1.6%, 2014년 1.7%, 2015년 1.35%, 2016년 0.9% 등 상승세를 이어갔다.2017년 한 차례 동결 이후에도 2023년까지는 매년 인상됐지만 2024년과 2025년에는 연속으로 동결됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com