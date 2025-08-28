투썸플레이스 MATCHA 음료 3종(왼쪽부터 말차 크림 라떼, 아이스 말차, 스트로베리 말차 라떼) 사진=한경DB

전 세계를 강타한 말차 열풍이 국내에서도 거세게 번지고 있다. 음료와 디저트는 물론, 전통주인 막걸리까지 말차를 활용한 제품이 잇따라 출시되고 있다.28일 스타벅스 코리아는 올해 상반기 ‘제주 말차 라떼’와 ‘제주 말차 크림 프라푸치노’의 판매량이 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다고 밝혔다. 현재 스타벅스에서 판매 중인 말차 음료는 9종으로 녹차 음료 1종에 비해 압도적으로 많다.투썸플레이스 역시 지난달 선보인 말차 음료 3종이 출시 2주 만에 누적 50만 잔을 돌파했으며 인기 케이크 ‘떠먹는 아박’에 말차를 더한 ‘떠먹는 말차 아박’도 새로 내놓았다.말차 인기를 이끈 건 스타들의 영향이 크다. 블랙핑크 제니는 유튜브에서 직접 아이스 말차를 만드는 영상을 공개했고 해외 스타인 두아 리파와 젠데이아도 소셜미디어에서 말차를 마시는 모습을 보여줬다.건강에 대한 관심이 높아진 것도 말차 소비를 이끄는 배경이다. 말차는 항산화 성분과 체중 감량, 신진대사 촉진 등 효과가 알려지며 건강을 중시하는 소비자에게 매력적인 재료로 주목받고 있다. 다양한 요리에 활용이 가능하다는 점도 장점이다.국내 식품업계는 이 기회를 놓치지 않고 제품을 잇달아 출시하고 있다. 남양유업은 초코우유 ‘초코에몽’에 말차를 더한 ‘말차에몽’을 내놓았고 라이브커머스 방송에서 완판됐다.롯데웰푸드는 월드콘, 설레임, 티코 등 주요 아이스크림 제품에 말차 맛을 적용했으며 청수당과 협업해 말차맛 빈츠, 아몬드볼, 빼빼로도 선보였다.SPC삼립과 빙그레는 말차빵과 말차 아이스크림을 뚜레쥬르와 폴바셋, 공차는 말차 빙수를 출시했다. 노티드도 말차 도넛과 빵 등 11종의 신제품을 출시했다.편의점도 빠르게 반응하고 있다. 세븐일레븐은 말차맛 막걸리 ‘더기와 말차막’, 말차바, 말차초코샌드 등을 선보였고 GS25는 에드워드 리가 개발한 ‘이균말차막걸리’를 오는 25일 출시할 예정이다.한편 글로벌 시장조사기관 리서치앤마켓에 따르면 세계 말차 시장은 지난해 38억4000만 달러(약 5조4000억 원)에서 올해 42억4000만 달러로 성장했고 2029년에는 64억8000만 달러 규모로 확대될 것으로 전망된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com