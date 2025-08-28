동행복권 홈페이지 캡쳐

담배를 끊겠다는 결심으로 대신 산 복권이 1등 5억원 당첨으로 이어진 한 남성의 사연이 전해졌다.28일 동행복권은 공식 홈페이지를 통해 ‘스피또1000 98회차’에서 1등에 당첨된 대구 달서구 감삼동 거주자 A씨의 사연을 소개했다.A씨는 “평소엔 로또만 샀지만 금연을 결심하면서 담뱃값으로 스피또 복권을 함께 사보기로 했다”고 밝혔다. 그는 최근 집 근처에 새로 생긴 복권 판매점에서 로또와 스피또를 함께 구매했다.당첨 사실은 이튿날 아침 우연히 일찍 눈을 뜬 A씨가 복권을 확인하던 중 드러났다. 첫 번째 복권에서 1등에 당첨된 것을 알게 된 그는 놀라움에 곧바로 자고 있던 아내를 깨웠다.아내는 처음엔 짜증을 냈지만, 당첨 소식을 듣고 나서는 함께 기쁨을 나눴다고 한다.A씨는 “진짜로 당첨이 되긴 되는구나 싶었다”며 “이런 행운이 찾아와 너무 기쁘다”고 전했다.또 그는 “일주일 전쯤 트럼프 전 미국 대통령과 대화하는 꿈을 꿨다”고 덧붙였다.당첨금은 주택 구입 자금으로 사용할 계획이다. 그는 당첨자 소감을 묻는 말에 “어의가 없고 당황스럽다”며 “죽으라는 법은 없다”고 짧게 답했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com