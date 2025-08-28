다시 돌아온 ‘올영세일’…8월 29일부터 9월 4일까지

8월 29일부터 9월 4일까지 ‘올영세일’

프리미엄 브랜드 상품 할인 및 쿠폰 확대 등 혜택 다양

CJ올리브영(올리브영)의 대표 정기 세일 행사 ‘올영세일’이 더욱 풍성한 혜택과 상품으로 돌아왔다.28일 올리브영은 8월 29일부터 9월 4일까지 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 트렌디한 K뷰티·헬스 상품을 합리적인 가격에 선보이는 ‘올영세일’을 진행한다고 밝혔다.이번 올영세일은 프리미엄 브랜드 상품을 할인하는 특가 행사를 신설하고 할인 쿠폰을 확대하는 등 프로모션이 더욱 다채로워졌다. 길어지는 무더위에 사용하기 좋은 쿨링 화장품, 데오도란트와 같은 상품은 시즌오프 가격에 판매하고, 가을 이미지 변신을 준비하기 위한 색조 메이크업 신상품 등 2만여 종의 상품을 특가에 선보인다. 가나디, 산리오, 짱구 등 인기 캐릭터와의 컬래버부터 대용량·기획 상품도 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.이번에 신설된 ‘Luxe Edit 스페셜 위크’에서는 △로레알프로페셔널 △모로칸오일 △시미헤이즈뷰티 △어반디케이 △케라스타즈 △크리니크 △키엘 △프리메라 △헤라 등 11개 프리미엄 브랜드의 상품 100여 종을 최대 30% 할인한다.이밖에도 매일 다른 브랜드의 상품을 할인하는 △브랜드 데이 특가 △깜짝 특가, K뷰티 대표 상품을 7일간 할인하는 △스테디셀러 특가 △신상 특가 등 올영세일에서만 볼 수 있는 다양한 특가 행사도 준비했다.‘브랜드 데이 특가’에서는 매일 1~3개의 브랜드를 선정해 인기 상품들을 추가 할인하고, 대표 상품 1종을 단 하루 동안 ‘깜짝 특가’에 판매한다. 행사 1일차 △어뮤즈·투쿨포스쿨·클리오를 시작으로 △아누아 △라로슈포제·바이오더마 △바닐라코·웨이크메이크 △덴티스테·유시몰 △미쟝센·일리윤 △달바의 브랜드 데이가 진행된다.‘스테디셀러 특가’에서는 지난해 9월부터 올해 6월까지 올영세일에서 고객들이 가장 많이 구매한 30종의 상품을 특가에 구매할 수 있다. 고객들이 꾸준히 찾는 상품인 만큼 대용량, 기획 상품 중심으로 구성됐다. 지난 6월 올영세일 이후 출시된 신상품 400여 종을 할인하는 ‘신상 특가’와 다양한 카테고리의 상품을 기존보다 50% 이상 할인된 가격에 판매하는 ‘반값 특가’도 운영한다.쿠폰 혜택도 강화했다. 지난 올영세일에서 높은 혜택으로 긍정적인 반응을 얻었던 ‘올영세일 쿠폰팩’의 발급 기간을 기존 3일에서 7일로 크게 확대했다. 올영세일 1~6일차에는 매일 0시, 18시에 ‘선착순 쿠폰’을 발급한다. 마지막 날에는 선착순 쿠폰 대신 올리브영 회원 누구나 받을 수 있는 보너스 올영세일 보너스 쿠폰 2종을 추가 제공한다. 올영세일 쿠폰팩과 선착순 쿠폰은 올리브영 온라인몰 혜택 페이지에서 내려받을 수 있으며, 쿠폰 사용 시 각각 최대 3만4000원, 최대 2만원 할인받을 수 있다.28일 오후 11시 59분까지는 올영세일 1일차에만 사용할 수 있는 사전 쿠폰을 증정한다. 2030세대 사이에서 유행하는 밸런스 게임 콘셉트를 활용해 랜덤으로 쿠폰을 지급한다.올리브영 관계자는 “올영세일은 자주 쓰는 제품뿐만 아니라 평소에 도전하고 싶었던 트렌디한 상품까지 최대 혜택으로 구매할 수 있는 기회”라며 “다양한 고객 니즈를 만족시킬 수 있도록 중소·신진 브랜드부터 프리미엄 브랜드 상품까지 다채롭게 발굴해 올영세일에서 지속 소개할 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com