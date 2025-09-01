그래픽=정다운 기자

◆폭풍 성장한 서클

◆유통량 확대와 수익 다변화 과제

그래픽=정다운 기자

◆매력적인 한국 시장

지난 8월 한국 금융권과 가상자산 시장이 한 사람 때문에 술렁였다. 서클인터넷그룹 히스 타버트 총괄사장이 일본보다 먼저 한국을 찾은 것이다. 서클은 글로벌 스테이블코인 시장의 핵심 플레이어로 꼽힌다.타버트 사장은 8월 21일부터 이틀간 바쁘게 움직였다. 이창용 한국은행 총재, 진옥동 신한금융지주 회장, 정태영 현대카드 부회장을 비롯한 금융권 고위 인사와 주요 가상자산 거래소 임원들을 줄줄이 만났고 언론 인터뷰도 마다하지 않았다.이번 방문은 단순한 공식 일정이 아니라 국내 규제 환경을 확인하고 서클이 발행하는 스테이블코인 USDC와 블록체인 국제결제망 서클페이먼츠네트워크(CPN)를 한국 금융·결제 생태계에 연결하려는 전략적 신호로 읽힌다.예컨대 CPN에 은행이 참여하면 글로벌 결제망에 직접 연결돼 며칠 걸리던 해외 송금을 몇 초 만에 처리할 수 있다. 수출입 기업이나 해외 결제가 많은 스타트업에 강력한 무기가 된다. 서클은 이 과정에서도 규제 준수와 보안을 보장할 수 있다고 강조한다.스테이블코인은 달러나 다른 실물자산에 일대일로 연동해 가격을 고정한다. USDC는 달러와 일대일로 연동한다. 서클은 발행한 코인만큼 달러나 미국 국채를 준비금으로 확보하고 회계법인 감사를 통해 매월 투명하게 공개한다. 최근 2분기 매출은 약 6억5800만 달러였으며 대부분은 준비금 이자 수익에서 나왔다. 전년 대비 준비금 이자 수익은 50% 가까이 증가하며 회사 성장세를 견인했다. 유통량이 늘어난 것이 주효했다. 지난 6월 600억 달러를 넘었는데 이는 전년 동기 대비 90% 이상 성장한 수치다. 유통량은 8월 들어 650억 달러로 확대했다.인프라 수익도 눈에 띄게 늘었다. 블록체인 파트너십 확대에 힘입어 결제망 사용료와 거래 수수료 등이 급증하며 2분기 기타 매출은 2380만 달러(CPN 등 수익 포함)로 전년 대비 250% 이상 증가했다.서클은 미국 보스턴에 본사를 뒀다. 미국 뉴욕증권거래소 상장사로 비상장사이자 본사가 엘살바도르에 있는 테더(업계 1위)와 비교해 신뢰성이 높다는 평가다. 실제로 테터의 스테이블코인 USDT는 유럽의 가상자산 규제 기준을 충족하지 못해 시장에서 퇴출된 반면 USDC는 서클이 스테이블코인 발행사 자격을 취득하면서 유럽권 시장 내 상장을 이어가고 있다.결제 인프라와의 연계성도 강점이다. 서클은 비자, 마스터카드 등 글로벌 결제 네트워크는 물론 주요 거래소들과의 파트너십을 확대하며 입지를 다지고 있다.서클 2인자로 꼽히는 타버트 사장은 미국 재무부 차관보와 상품선물거래위원회(CTFC) 위원장을 거친 관료 출신이다. 2023년 서클에 합류한 뒤로는 USDC 발행과 운영을 총괄하고 있다.서클은 각국 규제 환경에 맞춘 현지화 전략으로 해외 시장을 공략하고 있다. 유럽연합(EU) 가상자산 규제인 미카(MiCA)에 대응해 유로화 연동 스테이블코인(EURC)을 선보였고 일본에서는 핀테크 기업 JPYC에 전략적 투자를 진행했다.하지만 글로벌 시장 점유율은 여전히 테더(약 65%)에 크게 뒤처진 25% 수준에 머물러 있다. 서클로선 글로벌 입지를 넓히기 위해 유통량 확대가 절실하다.수익 구조 역시 고민거리다. 현재 매출 대부분은 준비자산 이자에서 나오는데 이는 금리와 USDC 유통량에 직접 연동한다. 금리가 하락하면 곧바로 수익이 줄어드는 구조다. 향후 금리 인하 기조 속에서는 새로운 성장 동력을 찾아야 한다는 지적이 나온다.최근 국내 금융권에선 해외에서 발행되는 역외 스테이블코인에 대한 규제 필요성이 제기되고 있다. 이런 상황에서 타버트 사장의 방한은 한국 금융권과 미리 접촉해 규제 도입 전 우호적인 입지를 다지려는 전략적 행보라는 해석도 힘을 얻고 있다. 서클은 최근 국내 업무 인력에 대한 비공식 채용 절차도 시작한 것으로 알려졌다.한국 시장이 매력적인 점도 방한의 이유로 꼽힌다. 일단 한국은 가상자산 시장의 대표적인 ‘큰손’으로 평가된다. 사실상 원화 단일 시장임에도 국내 거래소는 글로벌 주요 거래소와 견줄 만한 거래 규모를 자랑한다. 업비트의 경우 글로벌 시장 거래량의 5%를 확보하며 세계 5위권에 안착했다(미국 경제매체 블룸버그). 8월 26일 기준 가상자산 통계분석 플랫폼 코인힐스에 따르면 국가통화별 비트코인 거래량은 미국 달러가 85.44%를 차지했고 원화가 6.15%로 2위를 기록했다.스테이블코인 거래 역시 빠르게 성장하고 있다. 블록체인 분석 플랫폼 크립토퀀트에 따르면 올해 들어 8월 21일까지 국내 5대 원화 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에서 달러 스테이블코인(USDT·USDC) 거래대금은 709억2600만 달러, 우리 돈으로 약 99조원에 달했다. 8월 중순까지 월 거래대금이 6조원을 넘은 점을 고려하면 연말에는 100조원을 넘어설 전망이다. 막대한 거래 규모는 글로벌 투자자와 발행사들이 한국 시장을 간과할 수 없는 이유가 된다.활발한 디지털 결제, 기관과 투자자 수요, 스테이블코인 실사용 가능성. 이 모든 것도 한국을 전략적 무대로 만들었다.한국은 모바일과 디지털 결제 환경이 잘 갖춰져 있어 스테이블코인과 같은 디지털 자산이 빠르게 확산될 수 있는 여건을 제공한다. 국민 대부분이 스마트폰을 사용하고 간편결제와 앱 기반 금융 서비스가 일상화돼 있어 결제와 송금 등 디지털 자산의 실수요가 충분하다. 특히 해외 결제, 소액 송금, 온라인쇼핑에서 기존 금융권보다 빠르고 저렴한 솔루션을 제공할 수 있다는 점은 투자자와 발행사 모두에게 큰 매력으로 작용한다.국내 빅테크와 금융사들의 경쟁 역시 투자자에게 기회가 된다. 경쟁이 치열할수록 시장 활성화 속도가 빨라지고 초기 진입자에게는 브랜드와 고객 기반을 확보할 수 있는 전략적 기회가 생기기 때문이다. 네이버, 카카오, 토스 등은 스테이블코인 발행과 유통 전략을 전담 TF를 통해 검토 중이며 은행과 카드사 등 전통 금융권도 관련 사업 준비에 나서고 있다. 일부 은행에선 이미 실험에 나서기도 했다.NH농협은행은 음원 투자 플랫폼 뮤직카우, 블록체인 기업 아톤과 손잡고 스테이블코인을 활용한 실험에 착수했다. 이번 프로젝트는 ‘노래 저작권 주식’을 스테이블코인으로 거래하는 과정을 가상 환경에서 테스트하는 방식이다. 신한은행은 자사 배달 앱 ‘땡겨요’에 스테이블코인을 적용하는 실험을 진행 중이다. 음식 주문 결제, 리워드 지급, 가맹점 정산 등 전 과정을 코인 기반으로 처리해 효율성을 검증하는 형태다.다만 국내 스테이블코인 시장은 아직 뚜렷한 방향을 잡지 못하고 있다. 관련 법안 4건이 발의됐지만 각 상임위원회가 별도의 법안을 들고 논의를 주도하려 해 제도 확정까지 상당한 힘겨루기가 이어질 전망이다. 관련 법안은 상임위 심사를 거쳐 법제사법위원회와 본회의를 통과해야 하는데 절차상 짧아도 수개월, 길게는 수년이 걸릴 수 있다. 국회 안팎에선 빨라도 내년 초에야 최종 통과가 가능하다는 관측이 많다.발행 주체를 은행으로만 제한할지, 아니면 비은행까지 허용할지에 대한 논의도 전문가마다 엇갈린다. 금융권 안팎에서는 “우리 회장은 보수적이다”, ”회장과 은행장이 보는 시각이 다르다”, “결국 메타버스처럼 흐지부지될 수 있다”, “하지만 한 발은 걸쳐놔야 한다”는 의견이 나온다.김태림 기자 tae@hankyung.com