세계 물 주간

워터 포지티브 필요성 부각



코카-콜라 숲가꾸기,

스타벅스 수변 녹지 조성,

GS리테일 해양 보호로 동참

한국 코카-콜라의 '여주 숲가꾸기'. 사진= 한국 코카-콜라

‘세계 물 주간(World Water Week)’이 24일부터 28일까지 스웨덴 스톡홀름에서 개최된다. 올해 주제는 ‘물을 위한 기후 행동’이다. 유엔글로벌콤팩트(UNGC)는 최근 보고서에서 2030년 전 세계 물 수요가 가용 공급량의 140%를 초과할 것으로 전망했다. 국내에서도 가뭄이 반복되면서 물 관리 필요성이 부각되고 있다.국내 유통업계는 절수 활동을 넘어 '워터 포지티브(Water Positive)' 전략을 추진하고 있다. 기업이 사용하는 물보다 더 많은 물을 사회와 자연에 환원하는 방식이다.한국 코카-콜라는 2017년부터 ‘물 환원 프로젝트’를 통해 생산에 사용한 물을 사회와 자연에 되돌려왔다. 지난해부터는 경기도 여주 공장 일대에서 사용량보다 더 많은 물을 환원하는 ‘워터 포지티브’ 실현에 나섰다.잡초 제거와 숲 간벌을 통해 토양 수분 흡수력을 높이고, 숲이 스스로 물을 정화하도록 돕는 자연기반해법을 도입했다. 세계자연기금(WWF) 한국본부, 여주시, 한국수자원공사 등과 협약을 맺고 추진 중인 숲가꾸기 면적은 현재 285헥타르(ha)에 달한다. 코카-콜라는 2035년까지 전 사업 과정에서 ‘워터 포지티브’를 달성한다는 계획이다.스타벅스 코리아는 한강유역환경청, 자연환경국민신탁과 손잡고 수변 녹지 복원과 자원 순환형 산책로 조성에 나섰다. 대표 사업이 경기 남양주에 조성된 ‘수풀로 금남리’다. 약 1만8000㎡ 부지에 커피박을 재활용한 산책로, 자생 식물 군락, 시민 휴식 공간을 마련했다. 임직원 봉사활동을 기반으로 조성된 이곳은 고객 체험형 환경 클래스까지 확장되며, 생태 보전과 시민 참여를 결합한 사례로 꼽힌다.해양 생태계 보호에 나선 기업도 있다. GS리테일은 지난해 해양수산부와 협약을 맺고 멸종위기종 바다거북 보호 캠페인을 시작했다. 오션·팀부스터, 동아시아바다공동체 오션 등 NGO와 협력해 시민 참여형 해양 보전 프로그램을 운영 중이다.지난 5월 ‘바다의 날’에는 제주 지역 임직원과 NGO 연구원, 지역 단체 활동가들이 함께 ‘바다숨’ 캠페인을 열어 연안 쓰레기 수거와 해안 정화 작업을 벌였다. 바다거북 생태 보호와 수중 기후 감시 활동도 병행하고 있다.환경부도 기업과 손잡고 물 위기 대응에 나섰다. 지난 3월 한국수자원공사, 한국 코카-콜라, 아모레퍼시픽, 풀무원과 업무협약을 맺고 ‘워터 포지티브’ 개념을 공유했다. 기업의 용수 효율화, 하·폐수 재이용, 맞춤형 유역 수질 개선 사업 등을 지원하고, 참여 기업에 인센티브 제공 방안도 논의 중이다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com