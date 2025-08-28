빗썸, 스테이블코인 공모전 119개팀 응모…1차 심사 16곳 선발

빗썸이 '2025 스테이블코인 생태계 육성 지원 공모전'의 1차 심사를 마치고 총 16개팀을 본선 후보로 선발했다.이번 공모전에는 총 119개팀이 지원했다. 이 가운데 ‘아이디어 경쟁’ 6개팀, ‘창업 투자’ 10개팀이 1차 관문을 통과했다. 국내외 대학(원)생과 개발자, 예비 창업자, 기 창업자 등 다양한 참가자가 몰리며 스테이블코인 생태계에 대한 높은 관심을 입증했다.1차 심사는 ▲원화(KRW) 기반 스테이블코인 구조 및 리스크 대응 방안 ▲발행 및 유통 전략 ▲신규 비즈니스 모델과 사업 계획 ▲법·정책 리스크 분석 ▲기술 구현 가능성 ▲글로벌 송금·결제·금융 분야 실사용 시나리오 등 실전 적용 가능성을 중점으로 진행됐다.선발된 16개팀은 개별 미팅을 거쳐 최종 본선 진출 여부가 확정된다. 최종 결과 발표 및 시상식은 오는 9월 15일 개최된다.아이디어 경쟁 부문에서는 ▲대상(1팀) 1억 원 ▲최우수상(1팀) 7천만 원 ▲우수상(1팀) 3천만 원 등 총 2억 원의 상금이 주어진다.창업 투자 부문은 아이디어 경쟁 수상 여부와 별개로, 실질적인 창업 실행이 가능한 팀 가운데 우수 팀을 선발하고 투자 계약을 체결해 진행한다. 빗썸은 최대 10개팀을 대상으로 초기 발행 코인 구매 최대 100억 원을 포함해 총 300억 원 규모 내에서 투자 및 사업화를 지원한다. 아이디어 경쟁 수상자 역시 창업 실행 투자 기회를 동시에 얻을 수 있다.빗썸은 이번 공모전을 통해 국내 스테이블코인 생태계의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 차세대 디지털 금융을 선도할 혁신적 파트너를 발굴할 계획이다.빗썸 관계자는 "이번 공모전에는 다양한 분야에서 개인과 팀이 고르게 참여해 창의적인 아이디어와 실용적인 비즈니스 모델을 제시했다"며 "빗썸은 공모전이라는 방식을 통해 스테이블코인 시대를 맞이할 예비 사용자들과 함께 진짜 실생활 활용방안을 찾고, 혁신적인 아이디어가 빠르게 현실화될 수 있도록 투자와 육성 전 과정을 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com