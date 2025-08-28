(좌)전시 전경 / (우)폴란드 아담 미츠키에비츠 문화원장 ‘올가 비소츠카(OlgaWysocka)’

폴란드 문화부 산하 아담 미츠키에비츠 연구소(Adam Mickiewicz Institute)는 서울공예박물관과 공동으로 국제 교류전 ‘집, 옷을 입다(The Clothed Home)’를 오는 10월 19일까지 서울공예박물관에서 개최한다. 이번 전시는 한국과 폴란드의 전통 직물 문화가 현대적 맥락에서 어떻게 재해석되고, 기후 위기 시대에 지속 가능한 주거 문화를 위한 영감을 제공할 수 있는지를 탐구한다.한국과 폴란드 작가 총 10명이 참여하는 본 전시의 핵심은 한국의 ‘24절기’와 폴란드의 ‘12계절’이라는 서로 다른 계절 감각이 만들어 낸 주거문화의 비교다. 폴란드와 한국은 각기 다른 계절 감각을 발전시켜 왔다. 한국의 24절기와 폴란드의 12계절은 서로 다른 환경과 풍토 속에서 생활양식과 건축, 섬유공예를 발전시켰으며, 이번 전시는 두 문화가 공유하는 ‘자연에 순응하는 지혜”를 조명한다.폴란드관은 ‘계절의 조율’ 이라는 주제하에 전기 이전 시대 건축에 ‘옷’을 입혀 계절에 따라 온도와 미감을 조율하던 중유럽 전통 직물 기법을 소개한다. 한국관은 ‘공간의 호흡’이라는 주제하에 한옥과 직물의 유기적 관계를 통해 계절 변화에 대응하는 전통 방식을 현대적으로 보여준다.폴란드측 참여작가로는 알렉산드라 켕지오렉(큐레이터), 알리차 비엘라브스카, 마우고자타 쿠시에비츠, 시몬네 데 이아코비스가 있으며 한국에서는 김민수, 고소미, 김영은, 온누비(김은주·배강례), 장영철이 전시에 참여하였다. 이번 전시에 참여하는 폴란드 작가의 작품들은 2021년 런던 디자인 비엔날레 폴란드관에서 출발하여, 크라쿠프, 빌뉴스, 리스본 등 유럽 주요 도시를 거쳐 한국에 도착한 작품들이다. 서울 전시는 새로운 한국 작가들의 참여로 더욱 확장된 형태를 보여주며, 한-폴란드 양국의 창의적 협력의 결실을 상징한다.오는 9월6일(토) 폴란드 디자이너들과 함께하는 전통 주거문화 워크숍 및 양국 큐레이터 토크 개최를 비롯하여 전시 기간 동안 한국과 폴란드의 디자이너, 큐레이터가 참여하는 다양한 전시연계프로그램이 진행된다. 이는 단순히 전시 관람을 넘어, 관객이 양국의 생활 미학과 지속가능성 담론에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공한다.이번 전시를 계기로 처음 방한한 폴란드 아담 미츠키에비츠 문화원장, 올가 비소츠카(OlgaWysocka)는 “폴란드 전통 섬유문화를 현대적으로 재해석한 전시가 한국에 소개되어 뜻깊다”며 “이번 전시가 양국의 공예문화의 가교가 되기를 바란다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com