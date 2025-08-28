이미지 크게보기 서울 명동 거리/사진=한국경제신문

올해 2분기 가구 소비지출이 4년 반 만에 최대 폭 감소한 것으로 나타났다. 두 분기 연속 뒷걸음이다.소비심리 지표는 4년 만에 가장 높은 수준으로 회복했지만, 사회·경제적 불확실성 속에 자동차나 가전기기 같은 고가의 내구재 소비로 이어지지는 못한 것으로 분석된다.통계청이 28일 발표한 '2025년 2분기 가계동향' 조사 결과를 보면, 올해 2분기 가구당 월평균 소비지출은 283만6천원으로 1년 전보다 0.8% 늘었다.기타상품·서비스(13.0%), 음식·숙박(3.3%), 보건(4.3%) 등에서 증가했지만, 교통·운송(-5.7%), 가정용품·가사서비스(-9.9%), 의류·신발(-4.0%) 등에서는 소비가 줄었다.물가를 고려한 실질소비지출은 1.2% 감소했다. 물가 상승으로 늘어난 소비분을 빼면 실질적으로는 소비가 뒷걸음질 쳤다는 의미다.감소 폭은 팬데믹 당시인 2020년 4분기(-2.8%) 이후 가장 크다. 아울러 지난 1분기(-0.5%)에 이어 두 분기 연속 감소했고, 감소 폭도 확대됐다.실질소비지출 중 교육은 학원·보습 교육 지출이 줄면서 3.2% 감소했다. 2020년 4분기(-15.8%) 이후 가장 크게 줄었다.실질소비지출 감소는 소비심리 지표와는 엇갈린 흐름이다.한국은행의 발표하는 소비자심리지수(CCSI)는 지난해 12월 비상계엄으로 12.5p 급락했지만, 4월(93.8)·5월(101.8)·6월(108.7) 모두 전월 대비 상승세를 이어갔다. 특히 6월은 2021년 6월(111.1) 이후 4년 만에 가장 높았다.지갑을 열려는 마음은 커졌지만, 실제 큰 지출로 연결되지는 못했다는 의미로 해석된다.이지은 통계청 가계수지동향과장은 "지난 2분기는 국내외 사회경제적 불확실성이 컸다는 점이 소비 위축에 영향을 줬다"며 "비교적 금액이 큰 자동차나 가전기기 등 내구재 지출 액수가 낮아졌다"고 분석했다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com