브랜드리스, 프리미엄 매트리스 ‘모피어스 22’ 리뉴얼 출시

브랜드리스가 자사의 인기 모델 ‘모피어스 21’을 ‘모피어스 22’로 리뉴얼 출시했다고 28일 밝혔다.모피어스 매트리스는 결혼 준비 커뮤니티를 중심으로 인기를 모은 제품으로, 누적 구매 후기만 7,000건이 넘는 베스트셀러다. 특히 유럽 명품 침대에 주로 사용되는 ‘말총 패드’가 탑재돼 탁월한 통기성으로 사랑을 받고 있다.말총은 오래 전부터 왕족과 귀족들의 침실에서 사용되어 온 안전한 소재로, ‘천연 에어컨’이라는 별명이 있을 만큼 뛰어난 공기 순환 능력을 갖추고 있다. 자연 친화적인 소재로 매트리스 내부의 꿉꿉한 냄새와 습기를 빠르게 제거해 청결하고 위생적인 수면 환경을 제공한다.브랜드리스 관계자는 “모피어스 22는 고객들의 더 깊고 편안한 잠을 위해 8년 연구 끝에 탄생한 완성형 모델”이라며 “모피어스를 실제로 사용하신 고객님들의 수많은 리뷰와 피드백을 반영해 부족한 부분은 보완하고 강점은 더욱 극대화했다”고 설명했다.새롭게 리뉴얼된 모피어스 22에는 ‘에어 메쉬 플로우’ 레이어가 추가돼 기존 제품 대비 획기적으로 향상된 통기성을 구현했다. 여름철이나 실내 온도가 높은 공간에서도 체열이 원활히 배출되도록 설계돼 밤새도록 쾌적한 수면 환경을 유지해준다.또한, 브랜드리스만의 독자적 기술력으로 개발된 ‘컴포트 레이어링’이 업그레이드돼 더욱 풍성한 쿠션감과 안정된 지지력을 선사한다.리뉴얼된 ‘모피어스 22’는 스프링 15년 무상 품질 보증을 제공하며, 기존보다 늘어난 보증 기간으로 고객 신뢰를 한층 강화했다.한편, 1989년부터 고품질의 매트리스를 직접 개발·생산해 온 브랜드리스는 중간 유통 과정 없는 공장 직판 구조로 운영되고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com