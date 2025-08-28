바니스뉴욕 퓌레스달, 세계가 인정한 천연 광천수

퓌레스달의 수원지는 ISO 9001 및 FSSC 22000 인증을 보유한 청정 천연 광천수 원천지로, 자연 그대로의 청정함을 입증한다. 특히 질산염 0.03mg/L, 총용존고형물(TDS) 14mg/L이라는 세계 최저 수준의 수질 수치를 기록하며, 자연 그대로의 청정함을 입증한다. 초저 광물질 특유의 맑고 산뜻한 맛은 어떤 정제수나 인공 처리수와 차별화되는 ‘본연의 물 맛’을 자랑한다. 이러한 ‘Super Low Minerality’ 특성으로 독보적인 청정함과 깔끔한 맛으로 최고급 위스키·파인다이닝·스페셜티 커피와도 잘 어울리는 것이 특징이다.
퓌레스달은 세계 프리미엄 워터 협회가 주최한 글로벌 워터 테이스팅 대회에서 ‘Super Low Minerality’ 맛 부문 실버상과 패키지 디자인 부문 골드상을 수상했다. 안전성 면에서도 우수하다. 퓌레스달의 패키지는 EU(유럽 연합) 기준에 맞춰 친환경 종이 패키지를 사용하여 100% 재활용 가능한 플라스틱 대체 소재를 사용했다. 한국미세플라스틱연구원(KMPR) 시험에서 미세플라스틱이 전혀 검출되지 않은 제품으로 판명됐다.
또한 퓌레스달은 친환경 패키징으로도 주목받는다. 유럽연합(EU)의 일회용 플라스틱 규제에 부합하는 ‘테더드 캡(Tethered Cap)’을 적용했으며, 병 전체의 88%를 식물성 바이오 소재로 제작해 지속가능한 소비를 실천하고 있다.
2023년 한국에 공식 론칭한 퓌레스달은 프리미엄 생수를 넘어 라이프스타일 아이콘으로 자리매김하고 있으며, 패션, 아트, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 브랜드 가치를 확장 중이다. 퓌레스달 내추럴 워터는 단순한 수분 공급을 넘어, 청정함 자체가 곧 럭셔리라는 브랜드의 철학을 반영한 프리미엄 내추럴 워터 라인이다.
한편 퓌레스달 내추럴 워터는 디지털 플래그십 스토어를 포함해 롯데 백화점 잠실점 · 김포공항점 · 일산점 등 프리미엄 오프라인 스토어에서도 만날 수 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지