바니스뉴욕 퓌레스달, 세계가 인정한 천연 광천수

글로벌 뷰티&웰니스 브랜드 바니스뉴욕 뷰티가 선보인 '퓌레스달 내추럴 워터'가 세계적인 기준을 충족한 천연 광천수로 주목받고 있다. 노르웨이 청정 자연의 심층 암반에서 자연 여과만으로 추출된 퓌레스달은 아무런 화학적 정수나 살균 처리를 거치지 않은 ‘진짜 천연 광천수(Natural Mineral Water)’로, 유럽 기준의 엄격한 천연 광천수 인증을 보유하고 있다.퓌레스달의 수원지는 ISO 9001 및 FSSC 22000 인증을 보유한 청정 천연 광천수 원천지로, 자연 그대로의 청정함을 입증한다. 특히 질산염 0.03mg/L, 총용존고형물(TDS) 14mg/L이라는 세계 최저 수준의 수질 수치를 기록하며, 자연 그대로의 청정함을 입증한다. 초저 광물질 특유의 맑고 산뜻한 맛은 어떤 정제수나 인공 처리수와 차별화되는 ‘본연의 물 맛’을 자랑한다. 이러한 ‘Super Low Minerality’ 특성으로 독보적인 청정함과 깔끔한 맛으로 최고급 위스키·파인다이닝·스페셜티 커피와도 잘 어울리는 것이 특징이다.퓌레스달은 세계 프리미엄 워터 협회가 주최한 글로벌 워터 테이스팅 대회에서 ‘Super Low Minerality’ 맛 부문 실버상과 패키지 디자인 부문 골드상을 수상했다.안전성 면에서도 우수하다. 퓌레스달의 패키지는 EU(유럽 연합) 기준에 맞춰 친환경 종이 패키지를 사용하여 100% 재활용 가능한 플라스틱 대체 소재를 사용했다. 한국미세플라스틱연구원(KMPR) 시험에서 미세플라스틱이 전혀 검출되지 않은 제품으로 판명됐다.또한 퓌레스달은 친환경 패키징으로도 주목받는다. 유럽연합(EU)의 일회용 플라스틱 규제에 부합하는 ‘테더드 캡(Tethered Cap)’을 적용했으며, 병 전체의 88%를 식물성 바이오 소재로 제작해 지속가능한 소비를 실천하고 있다.2023년 한국에 공식 론칭한 퓌레스달은 프리미엄 생수를 넘어 라이프스타일 아이콘으로 자리매김하고 있으며, 패션, 아트, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 브랜드 가치를 확장 중이다. 퓌레스달 내추럴 워터는 단순한 수분 공급을 넘어, 청정함 자체가 곧 럭셔리라는 브랜드의 철학을 반영한 프리미엄 내추럴 워터 라인이다.한편 퓌레스달 내추럴 워터는 디지털 플래그십 스토어를 포함해 롯데 백화점 잠실점 · 김포공항점 · 일산점 등 프리미엄 오프라인 스토어에서도 만날 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com