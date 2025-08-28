연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 40% 후반대를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다. 조국 전 대표의 사면 후 ‘광폭 행보’에 대해 10명 중 6명은 ‘시간을 갖고 자숙하는 모습을 보여줘야 했다’고 답했다.28일 여론조사업체 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 25~26일 만 18세 이상 전국 1031명을 대상으로 ‘이재명 대통령의 국정 운영에 대해 어떻게 생각하는지’를 물은 결과 긍정 평가가 48.3%로 나타났다. 부정 평가는 48.8%, 잘 모름은 3.0%였다.2주 전 조사 대비 긍정 평가는 4.5%포인트 하락했고, 부정 평가는 7.0%포인트(p) 상승했다.이 대통령 여론 악화 배경으로는 조국 조국혁신당 전 대표 사면, 주식 양도세 대주주 기준 논란, 이춘석 의원 주식 차명 거래 의혹 등이 거론된다.정당 지지도 조사에서는 민주당 지지율이 40%선이 무너졌다. 민주당 39.1%, 국민의힘 37.3%로 오차범위 내 박빙이었다. 이어 개혁신당 5.3%, 조국혁신당 4.9%, 진보당 0.7% 등이었다. 그 외 다른 정당‘ 2.1%, ’지지 정당 없음‘ 9.3%, ’잘 모름‘ 1.3%로 나타났다.‘정청래 대표 체제 한달 평가’를 조사한 결과, 긍정평가 40.1%로 나타났다. 부정 평가 53.0%로 전체 응답자의 절반을 넘었다.조국 전 대표의 사면 후 ‘광폭 행보’에 대한 조사에서는 전체 응답자의 62.5%가 ‘시간을 갖고 자숙하는 모습을 보여줘야 했다’고 답했다. 30.3%는 ‘정치인으로서 자연스러운 행보’라고 했다. ‘잘 모르겠다’는 7.2%였다.이 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.2%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com