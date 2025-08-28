튜링, 이공계 특화 AI 에이전트 ‘GPAI’ 인도 정식 출시

추론 AI 에이전트 개발사 튜링(대표 최민규)이 이공계 AI 에이전트 ‘GPAI’를 인도 시장에 공식 출시하며 글로벌 진출을 본격화했다고 28일 밝혔다.튜링은 STEM(과학·기술·공학·수학) 분야 인재의 요람으로 꼽히는 인도에 GPAI를 성공적으로 출시하며 글로벌 진출의 신호탄을 쏘아 올렸다. GPAI는 이공계 학생을 위한 STEM 특화 AI 학습 솔루션이다.GPAI는 대규모 학습 데이터로 훈련된 튜링AI와 수학·과학 특화 추론 모델을 결합해 초·중등(K-12) 과정부터 대학 수준에 이르기까지 모든 학습 단계에서 정확한 맞춤형 풀이를 제공한다.GPAI는 철저한 시장 조사와 현지 네트워크를 기반으로 인도 맞춤형 인터페이스를 구축하며 명문 인도공과대학(IIT)과 협업하여 그 혁신성과 실효성을 입증하고 있다.튜링은 GPAI의 ▲AI 솔버(AI Solver) ▲AI 치트시트(AI Cheatsheet) ▲AI 노트테이커(AI Notetaker) 세 가지 핵심 기능을 선공개했으며 향후 AI 튜터(AI Tutor) 기능을 추가할 예정이다. AI 솔버는 이공계 고난이도 문제를 대상으로 풀이 과정을 심층 분석과 요약 형태로 동시에 제공해 학습 효율을 높인다. 다양한 풀이 스타일을 제공하여 AI 응답을 폭넓게 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다.AI 치트시트는 시험 직전에 필요한 핵심 개념·공식·예제를 1페이지 요약본으로 생성하는 기능이다. 이를 통해 단시간 내 효율적인 시험 대비를 지원한다. AI 노트테이커는 AI 에이전트가 강의 자료에 대한 대본을 자동으로 생성하고 핵심 내용을 요약해 사용자의 이해도와 학습 편의성을 높여준다.GPAI는 학생·교사·연구자 등 사용자별 학습 패턴에 맞춘 최적화된 사용자 경험(UX)과 직관적 인터페이스를 제공해 불필요한 과정을 줄이고 학습 몰입도를 극대화한다.또한 GPAI는 STEM 학습에 특화된 프리셋과 자동화된 워크플로우를 제공하고 있어, 사용자가 간단한 명령어를 프롬프트에 입력하더라도 핵심 정보를 손쉽게 제공받을 수 있다. 무엇보다 GPAI는 수식·공식 처리, 단계적 추론, 다이어그램·그래프 해석 등 STEM 학습에 필요한 핵심자료들을 제공하여 전문성을 높일 수 있도록 돕는다.튜링은 인도 출시를 시작으로 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 예정이다. 오는 9월 미국 시장 진출을 시작으로 10월에는 한국과 일본 시장에 연이어 진출한다.특히 9월 중에는 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에 입점해 사용자 접근성을 대폭 강화한다. 향후 GPAI를 단순한 문제 풀이를 넘어 AI 기반 공학 시뮬레이션과 모델링 기능을 탑재해 학부생부터 박사와 교수에 이르기까지 학계와 연구자 모두 활용할 수 있는 필수 교육 및 연구 도구로 발전시킨다는 포부다.최민규 튜링 대표는 “그간 수학대왕을 통해 축적한 튜링 AI 기술 노하우로 STEM 과목 특화 추론 AI 서비스 GPAI를 성공적으로 개발했다”며 “국내에서 검증된 운영 경험을 발판 삼아 앞으로 글로벌 무대에서 추론 AI 분야의 버티컬 AI 에이전트로 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com